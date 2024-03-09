الصحة: رمضان فرصة للتغيير .. 3 ممارسات صحية في الشهر المبارك

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نصحت وزارة الصحة باستغلال شهر رمضان المبارك في ممارسات صحية تعود بالنفع على الجميع لتعزيز الصحة وتقوية المناعة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة في منصة إكس : "رمضان فرصة للتغيير وخاصةً تغيير الروتين اليومي، لأنك مع الصيام يمديك تعدل عاداتك. وش مقرر تغير ؟ ".
تغيير بعض العادات في رمضانوأضافت أنه يمكن تغيير بعض العادات في رمضان كالتالي:
- تقليل استهلاكك للكافيين : بتقليل شرب القهوة
- الإقلاع عن التدخين : أو حتى محاولة الإقلاع عنه
- زيادة النشاط البدني : بالحركة والرياضة والمشي
خطوات لتهيئة الجسم للصيام:
1-تناول وجبات قليلة:من المهم تعويد الجسم، قبل شهر رمضان، على استهلاك وجبات متوازنة توفر الطاقة للجسم لفترات طويلة.
وينصح بتقليل الوجبات إلى وجبتين أو ثلاث في اليوم بحيث تحتوي على أغذية بطيئة الهضم.
2- الإفطار المبكر:يوصي الخبراء ببدء تناول وجبة الإفطار مبكرا في الأيام التي تسبق شهر رمضان من أجل جعل الجسم يتكيف مع وجبة السحور.
3- الامتناع عن الوجبات الدسمة::يجب الابتعاد عن المأكولات التي تتطلب مجهودا لهضمها، مثل الحلويات، والمقالي، ومنتجات الحليب الكاملة الدسم.
4- جهز نفسك ذهنيا:مع إعداد جسمك قبل بدء صيام شهر رمضان، من المهم بنفس القدر إعداد نفسك عقليا أيضا.
ويمكن ذلك من خلال فهم دوافع الصيام ومعرفة القدر الكبير من الفوائد الصحية لهذه الممارسة.