السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة: رمضان فرصة للتغيير .. 3 ممارسات صحية في الشهر المبارك

الصوم ورمضان
عادات صحية في رمضان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نصحت وزارة الصحة باستغلال شهر رمضان المبارك في ممارسات صحية تعود بالنفع على الجميع لتعزيز الصحة وتقوية المناعة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة في منصة إكس : "رمضان فرصة للتغيير وخاصةً تغيير الروتين اليومي، لأنك مع الصيام يمديك تعدل عاداتك. وش مقرر تغير ؟ ".اضافة اعلان

تغيير بعض العادات في رمضان

وأضافت أنه يمكن تغيير بعض العادات في رمضان كالتالي:
- تقليل استهلاكك للكافيين : بتقليل شرب القهوة 
- الإقلاع عن التدخين : أو حتى محاولة الإقلاع عنه 
- زيادة النشاط البدني : بالحركة والرياضة والمشي 


خطوات لتهيئة الجسم للصيام:


1-تناول وجبات قليلة:

من المهم تعويد الجسم، قبل شهر رمضان، على استهلاك وجبات متوازنة توفر الطاقة للجسم لفترات طويلة.
وينصح بتقليل الوجبات إلى وجبتين أو ثلاث في اليوم بحيث تحتوي على أغذية بطيئة الهضم.

2- الإفطار المبكر:

يوصي الخبراء ببدء تناول وجبة الإفطار مبكرا في الأيام التي تسبق شهر رمضان من أجل جعل الجسم يتكيف مع وجبة السحور.

3- الامتناع عن الوجبات الدسمة::

يجب الابتعاد عن المأكولات التي تتطلب مجهودا لهضمها، مثل الحلويات، والمقالي، ومنتجات الحليب الكاملة الدسم.

4- جهز نفسك ذهنيا:

مع إعداد جسمك قبل بدء صيام شهر رمضان، من المهم بنفس القدر إعداد نفسك عقليا أيضا.
 ويمكن ذلك من خلال فهم دوافع الصيام ومعرفة القدر الكبير من الفوائد الصحية لهذه الممارسة.

5- تنظيم موعد النوم:

من الضروري عدم تفويت وجبة السحور من أجل تزويد الجسم بالطاقة الكافية طوال اليوم، فإن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي التدرب على النوم في وقت مبكر من الليل.

6- خفض استهلاك القهوة:

يوصي الخبراء بخفض استهلاك الكافيين تدريجيا، بدءا من القهوة إلى الشاي والمشروبات الغازية، وتعويضها بالقهوة منزوعة الكافيين أو عصائر الفواكه الطازجة.

اقرأ أيضا

تحذير: الصيام دون اتباع تعليمات الطبيب قد يؤدي لمضاعفات خطرة

نوعان من الأطعمة لا غنى عنهما للحماية من السرطان ومخاطر الشيخوخة

بهذه الخطوات يمكنك تجنب حساسية الربيع.. ماذا عن أثاث المنزل؟

استشاري يوضح تأثير الذئبة الحمراء على صحة القلب

استشاري يوضح طريقة تناول دواء الغدة الدرقية في شهر رمضان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القلب - صحة القلب 12:03 ص الجمعة، 08 مارس 2024

استشاري يوضح تأثير الذئبة الحمراء على صحة القلب

الغدة الدرقية 7:17 م الخميس، 07 مارس 2024

استشاري يوضح طريقة تناول دواء الغدة الدرقية في شهر رمضان

ساعات الصيام في رمضان 8:18 م الأربعاء، 06 مارس 2024

لتفادي التعب والصداع في شهر رمضان.. نصيحة مهمة من النمر للمدخنين ومدمني القهوة

خفض ضغط الدم 8:43 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

4 نصائح لتناول أدوية ضغط الدم في رمضان