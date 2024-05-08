على خلاف الشائع.. توقف عن تنظيف أسنانك في هذا الوقت

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يحرص بعض الناس على تنظيف أسنانهم بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار، بينما يفضل البعض الآخر القيام يذلك بعد تناول وجبة الصباح.

لكن السؤال: ما الوقت الأفضل لتنظيف الأسنان: قبل أو بعد تناول وجبة الإفطار؟، وهل هناك إيجابيات وسلبيات لكل نهج؟





تنظيف الأسنان قبل الإفطار



روتينك الصباحي ونظامك الغذائي



لماذا الأفضل تنظيف الأسنان قبل الإفطار؟



بالنسبة للعديد من الأشخاص، تشمل وجبة الإفطار الأطعمة الحمضية بطبيعتها، مثل المربى وعصير البرتقال والقهوة والشاي.وفي هذه الحالة ينصح، الدكتور سام، طبيب الأسنان بتنظيف الأسنان قبل الإفطار، لأن "الأحماض الناتجة عن هذه الأشياء تجعل أسنانك أضعف مؤقتًا وأكثر ليونة على السطح".وتابع: "إذا قمت بتنظيف أسنانك مباشرة بعد الإفطار، فأنت في خطر فرك مينا أسنانك لأن المينا أصبحت أكثر ليونة"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".لذلك، يمكنك القيام بأحد أمرين، كما يقول الدكتور سام.الأول: استخدم الفرشاة قبل الإفطار للتخلص من أنفاس الصباح غير المفضلة.الثاني: الانتظار 30 دقيقة بعد الإفطار لتنظيف أسنانك، مما يمنح لعابك الوقت لإعادة ترطيب وإعادة تمعدن كل شيء. يقوم اللعاب بموازنة الأحماض بحيث لا يصبح الفم حامضيًا بعد الآن.الدكتور تشان والدكتور سيم، طبيبا الأسنان يدعمان هذا الرأي، قائلين إن الأمر كله يعتمد على روتينك الصباحي ونظامك الغذائي.يقول الدكتور تشان: "إذا كنت تتناول الأطعمة الحمضية في وجبة الإفطار، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد ذلك يمكن أن يسبب ضررًا لبنية أسنانك".وأضاف: "في هذه الحالة، سيكون من الأفضل الانتظار لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار".لكن لسبب مختلف، ينصح الدكتور سيم أيضًا بتنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار.وقال: "كطبيب أسنان، أشعر بالقلق من أن المرضى قد لا يتذكرون تنظيف أسنانهم بالفرشاة كأولوية قصوى. لذلك، أقترح أن تقوم بتنظيف أسنانك قبل الإفطار للتأكد من أن لديك روتينًا منتظمًا للاستيقاظ وتذكر تنظيف أسنانك على الفور".وأضاف: "وهذا يساعد أيضًا على إزالة أي تراكم متبقي من البلاك أو رائحة الفم الكريهة قبل الإفطار".بعد الإفطار، ينصح بتنظيف الأسنان بفرشاة سريعة، أو شطف الفم لإنعاش النفس قبل الانخراط في النشاط اليومي، على أن تنتظر لمدة 30 دقيقة.