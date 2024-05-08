ماذا يحدث لجسمك عند نقص فيتامين (د).. هذه أبرز الأعراض

أ أ

يحدث نقص فيتامين د، عندما لا يكون لديك ما يكفي منه في الجسم، وهو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقدان كثافة العظام، والذي يمكن أن يساهم بدوره في هشاشة العظام والكسور.



ارتفاع ضغط الدم:



أعراض نقص فيتامين د:



التعرض لأشعة الشمس:



وربطت الدراسات انخفاض مستويات فيتامين د بارتفاع ضغط الدم غير المبرر، أو ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.التعبعضلات ضعيفةآلام الجسمزيادة حالات كسور العظامالالتهابات أو الأمراض المتكررةوفي بعض الحالات، لا توجد أعراض واضحة، ولذلك يوصي بإجراء فحص دم لتحديد مستوى فيتامين د في الجسم، ، وينصح بإجراء الاختبار إذا كان لديك عوامل خطر للنقص، مثل البشرة الداكنة، أو التعرض القليل لأشعة الشمس، أو حالات طبية محددة.ويمكن تعزيز مستويات فيتامين د بمساعدة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات.في حين أن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم، فإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن الزبادي والفطر، يمكن أن يفيد بشكل كبير.