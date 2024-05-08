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ماذا يحدث لجسمك عند نقص فيتامين (د).. هذه أبرز الأعراض

فيتامين د
أرشيفية
أ أ
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يحدث نقص فيتامين د، عندما لا يكون لديك ما يكفي منه في الجسم، وهو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقدان كثافة العظام، والذي يمكن أن يساهم بدوره في هشاشة العظام والكسور. اضافة اعلان

ارتفاع ضغط الدم:

وربطت الدراسات انخفاض مستويات فيتامين د بارتفاع ضغط الدم غير المبرر، أو ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

أعراض نقص فيتامين د:

التعب
عضلات ضعيفة
آلام الجسم
زيادة حالات كسور العظام
الالتهابات أو الأمراض المتكررة
وفي بعض الحالات، لا توجد أعراض واضحة، ولذلك يوصي بإجراء فحص دم لتحديد مستوى فيتامين د في الجسم، ، وينصح بإجراء الاختبار إذا كان لديك عوامل خطر للنقص، مثل البشرة الداكنة، أو التعرض القليل لأشعة الشمس، أو حالات طبية محددة.

التعرض لأشعة الشمس:

ويمكن تعزيز مستويات فيتامين د بمساعدة تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات.
في حين أن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم، فإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل البيض ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن الزبادي والفطر، يمكن أن يفيد بشكل كبير.

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