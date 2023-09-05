تنبيه مهم من الصحة حول المكملات الغذائية

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حذرت وزارة الصحة من استخدام المكملات الغذائية بدون إشراف ومتابعة الطبيب.

وقال حساب "الصحة_937" التابع لوزارة الصحة في منصة "إكس": "بشكل عام ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج؛ وذلك ليتم تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية".





صباحك صحة

بشكل عام ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج وذلك ليتم تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.

مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) September 5, 2023

يشار إلى أن المكملات الغذائية، هي مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائي بمواد تغذوية مثل الفيتامين، والمعادن، والألياف، والأحماض الدهنية، والأحماض الامينية والتي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للشخص أو قد تكون لا تستهلك بكميات كافية.

