فوائد غير متوقعة لفيتامين أ .. هذا ما يحدث للجسم إذا افتقده

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يلعب فيتامين أ دورا حيويا ومحوريا في جسم الإنسان ، كما أنه ضروري للنمو والتطور والتعرف على الخلايا ويساهم في تحسين النظر وتعزيز صحة الجهاز المناعي وحتى التكاثر.







مخاطر نقص الفيتامين:

ونقص مستويات هذا الفيتامين في الجسم يسبب العديد من المخاطر وأبرزها ما يلي:





1- العمى الليلي

2- ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى وبالأخص في منطقة الحنجرة والصدر والبطن

3- جفاف البشرة.

4- مشاكل في الخصوبة.

5- تأخر النمو لدى الاطفال.



فوائد الفيتامين للجسم





بالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الفيتامين مرتبط أيضا بالعديد من الفوائد للجسم وهي كالتالي:





1- خفض خطر الإصابة بالسرطان





تناول فيتامين أ بمستويات مناسبة من المصادر النباتية مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، ولكن هذه العلاقة غير صحيحة في حال تناول مكملات فيتامين أ.









2- المساهمة في علاج السكري





حمض الريتينوئيك (Retinoic Acid) وهو من أنواع فيتامين أ وجد أن له دوراً في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم.





3- الحفاظ على صحة البشرة والشعر





يساهم في انتاج الزهم وهو زيت يساعد في الحفاظ على مستويات مناسبة من الرطوبة لكل من الشعر والبشرة





