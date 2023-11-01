منها التخلص من تسمم الحمل.. 6 فوائد صحية لهذا الخليط الغذائي

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يلجأ الكثير لتناول الثوم والعسل فقط لأن أحدهم نصحه به، وهناك من يعتقد أن بسبب مذاقه السيء لا يمكن أن يتقبله حتى ولو كان له فوائد كبيرة. اضافة اعلان

في الحقيقة يعالج خليط الثوم مع العسل العديد من الأمراض وخاصةً للأطفال كما يقوي جهاز المناعة لديهم.





فوائد الثوم والعسل



1 - تنقية الدم من الجراثيم والمواد الضارة فيه والتي تسبب الأمراض المختلفة.2 - التخلص من الكوليسترول والدهون، التي تسبب أمراض القلب والجلطات المختلفة.3 - تطهير الأمعاء والجهاز الهضمي من الميكروبات التي تسبب الإسهال المزمن والشديد.4 - الحد من الإصابة بالالتهابات المختلفة.5 - الحد من إصابة المرأة الحامل بتسمم الحمل.6 - تسرّع مكونات العسل والثوم من نمو الجنين لاحتوائها على العناصر المفيدة والمهمة لذلك.