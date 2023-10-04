مفاجأة.. بهذه الطريقة تستطيع ضبط سكرك كل صباح

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كشف بحث جديد أن التعرّض للضوء الطبيعي يمكن أن يساعد في علاج مرض السكري من النوع 2 والوقاية منه.

ومن المقرر عرض البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري المنعقد في 6 أكتوبر، وفق (مديكال إكسبريس). اضافة اعلان





ضبط السكر كل صباح



ضوء الشمس



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريقًا من جامعة ماستوريخت الهولندية جرب وضع 13 شخصًا فوق سن المعاش بمكاتب عديمة النوافذ لعدة أيام، ومن ثم أجلسوهم بمكاتب ذات نوافذ مفتوحة لأيام أخرى لمشاهدة الفرق.ووجد الفريق، أن انضباط سكر الدم لدى الأشخاص المبحوثين أصبح مستقرا لـ59% من الوقت في النوافذ المفتوحة وضوء الشمس المنبعث خلالها.ولاحظ الفريق بالمقابل، أن فترة انضباط سكر الدم انخفضت بنسبة 8% عند التواجد في غرف عديمة النوافذ.ورجحت الدراسة، أن ضوء الشمس يساعد على ضبط الساعة البيولوجية بالجسم والتي تتحكم بالتالي في انضباط معدل سكر الدم.ولم تكشف الدراسة عن الفترة التي يحتاجها الجسم من ضوء الشمس؛ للحصول على الفوائد الخاصة بضبط سكر الدم.