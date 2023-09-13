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هل أخذ مكمل فيتامين دال يقلل الإصابة بالسكري؟ استشاري يجيب

السكري والقلب 1
السكري
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قال د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، إن من لديهم مستوى فيتامين دال مرتفع في الدم، وجد أنهم أقل إصابة بمرض السكري.

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وطرح الرحيلي سؤالا يتبادر إلى أذهان الكثيرين قائلا : "هل يعني أن أخذ مكمل فيتامين دال يقلل الإصابة بالسكري؟ ".
وأجاب الرحيلي بقوله: "لا، لم يثبت بشكل قاطع أن أخذ فيتامين دال يقلل من خطر الإصابة بالسكري، وإن كان هناك بعض الدراسات تقول أن أخذه ربما يقلل الخطر ولكن لا توجد توصيات طبية صريحة توصي بذلك).

دلالة ارتفاع فيتامين د


وتابع أن من لديهم ارتفاع فيتامين دال في الدم هم أقل خطر بالإصابة بمرض السكري، موضحا  أن السبب ببساطة قد يكون لأن غذائهم صحي وأكثر توازنًا من غيرهم ولأنهم أكثر نشاطًا ورياضة وخروجًا من البيت تحت أشعة الشمس.
وأشار د. علاء الرحيلي "أن ارتفاع فيتامين دال هو مؤشر  على أن أسلوب حياتهم أكثر صحة".

وعادة ينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام للتقليل من خطر السكري والحفاظ على الصحة .

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