كيف تُفرق بين نزلات البرد والإصابة بسرطان الرئة؟.. تعرف على الأعراض

أ أ

خلال أشهر الشتاء، نكون أكثر عرضة للأمراض العابرة مثل نزلات البرد والأنفلونزا، لكن في بعض الحالات، قد يكون ما نعاني منه علامة على شيء أكثر خطورة بكثير. اضافة اعلان

وكشفت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيب العام في بريطانيا لصحيفة "إكسبريس" عن أحد أعراض المرض القاتل الذي يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد أو الأنفلونزا أو حتى كوفيد -19.

وأضافت: "مع اقتراب فصل الشتاء، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الاعتناء بصحتك واتخاذ الخطوات اللازمة لطلب المساعدة إذا كان هناك أي احتمال للإصابة بمرض خطير".





تغييرات في الجسم



علامات أخرى



أعراض لا يجب تجاهلها



وتابعت: "إذا بدأت تشعر بأي تغييرات في جسمك، أو أن شيئًا ما لا يبدو على ما يرام، فمن المهم جدًا أن تقوم بفحص هذه الأعراض. من المحتمل ألا يكون شيئًا خطيرًا، ولكن إذا كان سرطانًا، فكلما تم اكتشافه مبكرًا، كان ذلك أفضل".وأوضحت أن "هناك عرضًا واحدًا شائعًا يسهل الخلط بينه وبين آثار الطقس البارد ويتم تجاهله بشكل عام"، وهو السعال الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.وتابعت: "السعال الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر هو عرض شائع في الشتاء ويمكن التخلص منه بسهولة".وأشارت إلى أنه "قد يكون ذلك هو التأثير المستمر لنزلات البرد، أو استجابة للطقس البارد. ولكن نظرًا لأنه أيضًا أحد الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة فمن الضروري عدم تجاهله".ولاحظت الطبيبة، أنه قد يتم النظر إلى السعال المستمر على أنه نزلة برد أو أنفلونزا، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على الذهاب إلى العمل ومواصلة الأنشطة اليومية.ونصحت الدكتورة جارفيس، أي شخص قد يعاني من هذه الأعراض مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.وحذرت من علامات أخرى يجب البحث عنها، تشمل:-التهابات الصدر التي تستمر في العودة.-السعال المصحوب بالدم.-سعال طويل الأمد يزداد سوءًا.-فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.-وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.-ضيق التنفس المستمر.-التعب المستمر أو نقص الطاقة.وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا من أن سرطان الرئة لا يسبب أعراضًا في المراحل المبكرة في كثير من الأحيان.لكنها تقول إن "العديد" من المرضى "يظهرون في النهاية" أعراضًا، بما في ذلك:-السعال المستمر.-السعال المصحوب بالدم.-ضيق التنفس المستمر.-التعب غير المبرر وفقدان الوزن.-وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.السبب الأكبر لسرطان الرئة هو التدخين، ومع ذلك، يمكن أن يتطور لدى غير المدخنين.ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب التعرض للتلوث والمواد مثل الأسبستوس والرادون وأبخرة الفحم.