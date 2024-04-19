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"الصحة العالمية" تحذر من تطور جديد لـ"أنفلونزا الطيور" وتدعو لهذا الأمر

أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور
أ أ
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 أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت عن اكتشاف إصابات بأنفلونزا الطيور H5N1 في 29 قطيعًا من الأبقار والماعز في 8 ولايات مختلفة.اضافة اعلان
وأضافت أن هناك حالة إصابة بشرية لعامل في مزرعة أبقار في ولاية تكساس حيث تعرض لأبقار مصابة.

تطور جديد لفيروس أنفلونزا الطيور

 وأفادت المنظمة في بيان، أن إصابة الثدييات بأنفلونزا الطيور يدلل على تطور جديد لهذا الفيروس، مشيرة إلى ضرورة أن يتخذ عمال المزارع وغيرهم من الأشخاص الذين على اتصال وثيق بالأبقار الاحتياطات اللازمة في حالة إصابة الحيوانات .
 من جانبه، أكد رئيس برنامج الأنفلونزا في المنظمة الدكتور وين تشينغ تشانغ، أنه تم اكتشاف الفيروس في ألبان الحيوانات المصابة به، داعيًا في الوقت نفسه الناس إلى ضمان الممارسات الغذائية الآمنة، بما في ذلك استهلاك الحليب المبستر، إلى حين انتهاء التحقيقات.

فيروس "أنفلونزا الطيور" ينتقل بطرق غير معروفة

 وقال: إن أول حالة بشرية أصيبت بأنفلونزا الطيور في ولاية تكساس، حيث انتقال الفيروس من بقرة إلى الإنسان، وكذلك انتقال العدوى من الطيور إلى البقر، ومن البقر إلى البقر، ومن البقر إلى الطيور، مما يشير إلى أن الفيروس أصبح ينتقل بطرق أخرى جديدة غير معروفة حتى الآن.
داعيًا في الوقت نفسه البلدان إلى إبلاغ المنظمة في حال حدوث إصابات بشرية بأنفلونزا الطيور، وإجراء تحقيقات تفصيلية لمنع ووقف انتشار العدوى، وتوفير الإدارة السريرية للمرضى، وغيرها من تدابير الصحة العامة.

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