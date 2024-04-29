لتقليل احتمالية التسمم في المطاعم.. 4 تدابير رئيسة

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قدّم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، 4 نصائح لتقليل احتمالية التسمم نتيجة تناول الطعام في المطاعم.

يأتي ذلك بعد إصابة 15 شخصًا بالتسمم في أحد مطاعم الرياض مؤخرًا، وهو الحادث الذي أثار جدلاً واسعًا حول أسباب حدوثه، قبل أن تتخذ الجهات المعنية قرارًا بإغلاق سلسلة المطاعم التي شهدت الواقعة.





تقليل احتمالية التسمم بالمطاعم



يجب على المطاعم لتقليل احتمالية التسمم:

١.اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بتحضير الطعام

٢.نظافة العمال مع استخدام القفازات وتغييرها بشكل دوري.

٣.كفاءة التخزين ونظافته

٤.درجة حرارة الطبخ ومُدّته والضغط اللازم أثناء التحضير ٥.نظافة وتعقيم ادوات تقديم الطعام. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 28, 2024

وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس: "يجب على المطاعم لتقليل احتمالية التسمم:١.اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بتحضير الطعام.٢.نظافة العمال مع استخدام القفازات وتغييرها بشكل دوري.٣.كفاءة التخزين ونظافته.٤.درجة حرارة الطبخ ومُدّته والضغط اللازم أثناء التحضير.٥.نظافة وتعقيم أدوات تقديم الطعام.