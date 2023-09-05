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لن تصدق هذه الفوائد لقشر البيض!

قشر البيض
قشر البيض
أ أ
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يشتهر البيض بفوائده الغذائية، لكن الجديد هو ما أكدته خبيرة تغذية من أن قشره يحتوي على عناصر معدنية مهمة تجعله مفيدًا في الوقاية من هشاشة العظام.

عناصر قشر البيض


ووفقًا للدكتورة ماريات موخينا، خبيرة التغذية الروسية: "يحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها. أي أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام". 

الكالسيوم في النظام الغذائي

وأضاف: "مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام. لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور"، وفق موقع "روسيا اليوم".
لكنها حذرت في الوقت من خطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض. 
وتابعت: لذلك يجب غسله جيدًا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه. كما يمكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم".

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