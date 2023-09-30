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صحيفة تواصل الالكترونية

لمرضى الشرايين.. ماذا سيحدث إذا توقفت عن تناول جرعة الأسبرين اليومية؟

الأسبرين
الإسبرين
أ أ
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حذر د . منور العنزي استشاري أول طب القلب للكبار من خطورة التوقف المفاجئ عن تناول جرعات الإسبرين اليومية خاصة لمرضى الشرايين.

جرعة الإسبرين لمرضى الشرايين 


وقال العنزي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": إذا كنت تأخذ الأسبرين للشرايين وتوقفت عن تناول الجرعة اليومية فقد تعاني من أعراض خطيرة".

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وأضاف "قد تتفاجأ إذا علمت أنه عند مرضى الشرايين التوقف عن العلاج اليومي بالأسبرين يمكن أن يكون له أثر سلبي مما قد يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية لا سمح الله".


وأشار العنزي إلى أن التوقف المفاجئ عن الأسبرين يزيد قابلية الصفائح الدموية   Platelets للالتصاق ببعضها البعض و تكون الخثرات الدموية.

أهمية استشارة الطبيب


وختم العنزي بقوله "إذا سبقت لك الإصابة بأزمة قلبية، أو تركيب دعامة في شريان أو أكثر،  فعليك الحرص على الاستمرار على الأسبرين ويجب مناقشة طبيبك قبل إجراء أي تغيرات في الأدوية".


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