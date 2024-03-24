لمرضى السكري.. طريقتان بسيطتان لتفادي أضرار الكربوهيدرات

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كشف اختصاصي الغدد الصماء، عن كيفية تناول أطعمة الكربوهيدرات مثل المكرونة والخبز دون ارتفاع "كبير" في نسبة السكر في الدم.

وحدد الطبيب المعروف باسم (The Voice of Diabetes) على تطبيق "تيك توك"، شيئين بسيطين يمكن أن يساعدا على تناول الكربوهيدرات دون ارتفاع "كبير" في نسبة السكر بالدم.

وقال، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "نحن نعلم أن الكربوهيدرات - أشياء مثل البطاطس والأرز والخبز والمكرونة، وكل الأشياء الدقيقة في الحياة - ستسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم.

وأضاف: "ومع ذلك، هناك إستراتيجيات علمية تساعد بالفعل في الحفاظ على مستويات السكر في الدم أكثر طبيعية بعد تناول الكربوهيدرات".

ونصح الطبيب، بتناول كل الكربوهيدرات بشكل منتظم، "ولكن إذا كنت ستأكل الكربوهيدرات، فهذه هي الإستراتيجية الأولى التي يمكنك استخدامها بالفعل للحفاظ على مستويات السكر في الدم أكثر طبيعية".





1. تبريد الطعام



2. أضف بعض الخل



أوصى الخبير بتناول النشويات بعد تبريدها، قائلاً: "إن ترك الأطعمة مثل المكرونة أو الأرز تبرد طوال الليل في الثلاجة بعد طهيها يمكن أن يغير تركيبها الكيميائي".ومن شأن ذلك، ألا يكون لتناول هذه الأطعمة في اليوم التالي تأثير على مستويات السكر في الدم بطريقة كبيرة، لأنه "يصبح هذا النشا شيئًا يسمى النشا المقاوم، مما يعني أنه يصبح حرفيًا مقاومًا لعملية الهضم".وأضاف: "يصبح هذا الجلوكوز محصورًا في هذا النشا ولهذا السبب، لا نرى مثل هذا الارتفاع الكبير في مستويات السكر في الدم لأن بنية النشا قد تغيرت بالفعل بمجرد تبريده".النصيحة الثانية، تتضمن تناول الخل قبل أو أثناء تناول الطعام.وقال الطبيب: "يمكنك إضافة أوقية أو أوقيتين من الخل إلى الماء الخاص بك ويمكنك تناوله. في الواقع، سيؤدي ذلك إلى إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة قليلاً ولن ترى مثل هذا الارتفاع".وأشار إلى أن "أفضل طريقة للحصول على الخل هي إضافته إلى السلطة (...) يمكنك تناول ذلك قبل أن تأكل شيئًا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات".