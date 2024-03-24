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فاكهة تساعد على تخفيض الوزن وإبطاء الشيخوخة

عصير البرتقال
البرتقال
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يعتبر البرتقال أحد أكثر الفواكه المفيدة لصحة الإنسان. فهو يساعد أولئك الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد، لأنه يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ويشبع الجسم بسرعة.اضافة اعلان
ووفقًا للخبراء، الحمضيات بصورة عامة مفيدة ويمكن تناولها كوجبات خفيفة بين وجبات الطعام الرئيسة.

البرتقال يساعدك على التخلص من زيادة الوزن

ويشير الخبراء، إلى أن البرتقال يحتوي على ألياف غذائية مفيدة وفيتامينات وجلوكوز يمتصه الجسم ببطء، ما يجعله منتجًا مهما للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.

البرتقال يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

كما أن هذه الفاكهة تحمي البشرة أيضًا من تأثير العوامل الخارجية والأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يبطئ عملية الشيخوخة.

البرتقال يدعم عمل القلب والأوعية الدموية

ومن الخصائص الأخرى المفيدة للبرتقال- دعم عمل القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على فيتامينات C وB9، وخفض مستوى الكوليسترول، وتعزيز منظومة المناعة والرؤية.

البرتقال يحتوي على فيتامين C وألياف غذائية

وبالإضافة إلى ذلك يحسن البرتقال حالة الأوعية الدموية ويحسن عملية استقلاب الدهون لأنه يحتوي على فيتامين C وألياف غذائية.
تحتوي 100 جرام من البرتقال على نصف حاجة الجسم اليومية من فيتامين C.

حالات صحية لا تتناول فيها البرتقال

ولكن في نفس الوقت يحذر الخبراء من أن البرتقال يمكن أن يلحق الضرر بالصحة. فمثلاً يجب التخلي عن تناوله في حالة التهاب المعدة وقرحة المعدة واضطراب عمل الأمعاء.
كما أنه قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى البعض. وعمومًا لا ينصح بتناول أكثر من برتقالتين في اليوم.

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