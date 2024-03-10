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"الغذاء والدواء"تكشف مفاجأة بشأن استخدام بخاخ الربو في رمضان

بخاخ الربو في رمضان
بخاخ الربو
أ أ
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أصدرت الهيئة العامة للغذاء للدواء اليوم، توضيحًا مهمًا  بشأن استخدام بخاخ الربو خلال شهر رمضان.

توضيح مهم بشأن استخدام بخاخ الربو في رمضاناضافة اعلان

وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن لمصابي الربو استخدام بخاخ الربو الاسعافي فإنه لا يفطر خلال فترة الصيام.

أنواع بخاخ الربو

وبينت أنه يوجد نوعان من "بخاخ الربو"، هما الإسعافي والوقائي، وتوجد فروقات لدواعي استعمالهما حسب حالة المريض، وهي:
1 – البخاخ الإسعافي:
- يستخدم عند الحاجة
- يعمل على توسيع الشعب الهوائية
- لا يفطر في رمضان وذلك حسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
2 – البخاخ الوقائي:
- يؤخذ بانتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب
- بالإمكان أخذه وقت الفطور ووقت السحور
- يتحكم بتطور الأعراض وتقليل فرصة حدوث النوبات


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