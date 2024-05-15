4 أسباب لرائحة الفم الكريهة حتى بعد تنظيف الأسنان!

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رائحة الفم الكريهة مشكلة شائعة بين الناس، قد تكون سببًا في تعرضهم لمواقف محرجة للغاية، وبخاصة عند استمرارها حتى مع تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.

وفيما يقول خبراء صحة الفم، إن هناك أسبابًا مختلفة لرائحة الفم الكريهة، من بينها تناول الثوم، فإن رائحة الفم الكريهة المزمنة، يمكن أن تكون مؤشرًا على مرض آخر، وفقا لعيادة كليفلاند.

وكشف الدكتور جيسون أبراموفيتز، طبيب الأنف والأذن والحنجرة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، عن أربعة أشياء يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.





فيروس أو عدوى



الحساسية



حصوات اللوزتين



ارتجاع المريء



قد يعاني الشخص من رائحة الفم الكريهة من الحلق، وذلك عند المعاناة من نزلة برد، أو عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، نظرًا لأن زيادة المخاط، المصمم لمساعدة الجسم على طرد الفيروسات والبكتيريا، مما يتسبب في الرائحة غير المرغوب فيها.قال الدكتور أبراموفيتز: "عادةً ما يتم خلط هذا المخاط مع بعض البكتيريا الطبيعية الموجودة في الحلق، مما قد يعطيه رائحة كريهة"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".ويمكن أن يؤدي جفاف الفم أيضًا إلى تفاقم رائحة الفم الكريهة.وأضاف: "عندما نكون محتقنين، لا تقوم أنوفنا بترطيب الهواء بشكل طبيعي. وهذا يجفف اللعاب والمخاط في الأنف والحلق، ويمكن أن يساهم في ظهور الرائحة".ويمكن للبكتيريا الموجودة في الحلق، مثل البكتيريا العقدية، أن تتسبب في رائحة الفم الكريهة.ولعلاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن فيروس أو عدوى، ينصح بالإكثار من شرب الماء وشطف الممرات الأنفية للتخلص من الاحتقان.كما هو الحال مع نزلات البرد، يمكن أن تسبب الحساسية انسداد الأنف وزيادة المخاط الذي يساهم في رائحة الفم الكريهة.يمكن التخلص من الاحتقان — والرائحة الكريهة — عن طريق شطف ممر الأنف وشرب الماء.حصوات اللوزتين أو البلعوم عبارة عن كتل تتطور على اللوزتين بسبب تراكم أشياء مثل بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا،وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي". تتصلب البقايا عندما يتراكم الكالسيوم حولها لتكوين حصوات اللوزتين.وأوضح الدكتور أبراموفيتز أن "الطعام القديم الجاف الذي يحتوي على البكتيريا له رائحة كريهة".وللتخلص من الرئحة المزعجة، يمكنك الغرغرة بالماء المملح أو استخدام قطعة قطن نظيفة لإزالتها.يعد مرض ارتجاع المريء، سببًا آخر وراء رائحة الفم الكريهة.عندما يصاب الشخص بالارتجاع، تتدفق محتويات المعدة، مثل الطعام غير المهضوم، والصفراء المقترئة، وحمض المعدة، إلى المريء.وأوضح موقع "هيلث لاين"، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة ذات الرائحة الحمضية.وعلاج تلك الحالة يكون باستخدام أدوية مضادة للحموضة أو إزالة الأطعمة المقلية والحارة من النظام الغذائي، وكذلك عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يساعد في علاج الارتجاع ومشكلة رائحة الفم الكريهة.