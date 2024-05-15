الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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النمر: التدخين يُسَرّع حدوث جلطة القلب في عُمر مبكر

التدخين
التدخين خطر بالغ على الصحة
أ أ
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لطالما حذر الأطباء من خطر التدخين على الصحة، لما له من أضرار بالغة على الجسم، بما فيهم الشباب.
ووفقًا لعيادة مايو كلينك، فإن تعاطي التبغ يعد أحد عوامل الخطر للإصابة بأزمة قلبية، ويشمل هذا التدخين والتعرض للتدخين السلبي فترة طويلة. اضافة اعلان
ويحذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عبر حسابه في منصة "إكس" من أن "التدخين يُسَرّع حدوث جلطة القلب في عُمُر مبكر".
وأضاف ناصحًا: "المطلوب: انتهوا خيرًا لكم".


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