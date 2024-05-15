النمر: التدخين يُسَرّع حدوث جلطة القلب في عُمر مبكر

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لطالما حذر الأطباء من خطر التدخين على الصحة، لما له من أضرار بالغة على الجسم، بما فيهم الشباب.

ووفقًا لعيادة مايو كلينك، فإن تعاطي التبغ يعد أحد عوامل الخطر للإصابة بأزمة قلبية، ويشمل هذا التدخين والتعرض للتدخين السلبي فترة طويلة.

ويحذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عبر حسابه في منصة "إكس" من أن "التدخين يُسَرّع حدوث جلطة القلب في عُمُر مبكر".

وأضاف ناصحًا: "المطلوب: انتهوا خيرًا لكم".



