عادة شائعة بين قائدي السيارات تكشف عن مرض نفسي خطير

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توصل باحثون إلى وجود علاقة بين عادة شائعة يفعلها كثير من الناس أثناء القيادة والإصابة بمرض نفسي.

وكشف باحثون من جامعة ريجنسبورج عن وجود علاقة كبيرة بين السمات السيكوباتية واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.





اختبار سمات الشخصية المظلمة



استخدام الهاتف أثناء القيادة



السمات السيكوباتية



وأظهرت النتائج أن قادة السيارات الذين خضعوا لاختبار سمات الشخصية المظلمة- المكيافيلية والنرجسية والاعتلال النفسي- كانوا أكثر عرضة لاستخدام هواتفهم والشعور بالذنب تجاه ذلك.ووجدت الدراسة أيضًا، أن السائقين الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الاعتلال النفسي كانوا أكثر عرضة بنسبة الثلث لارتكاب مخالفة مرورية خلال الـ 12 شهرًا الماضية.وفي الدراسة، جمع الباحثون بيانات من 989 سائقًا ألمانيًا خضعوا لمسوحات لاختبار سمات شخصية الثالوث المظلم الثلاثة، مرتبة على مقياس من واحد إلى خمسة.وكشف الاستطلاع، أن 61% من المشاركين اعترفوا باستخدام هواتفهم الذكية أثناء القيادة على الأقل في بعض الأحيان.واكتشف الباحثون أن الدرجات الأعلى لأي من سمات الثالوث المظلم الثلاث كانت مرتبطة بزيادة استخدام الهاتف أثناء القيادة.وكتب الباحثون، في ورقتهم البحثية المنشورة في "بلوس وان": "وهكذا، يميل الأشخاص ذوو شخصيات الثالوث المظلم إلى استخدام هواتفهم في كثير من الأحيان أثناء القيادة".كما كان السائقون الذين حصلوا على درجات أعلى في النرجسية والاعتلال النفسي أقل عرضة للشعور بالذنب تجاه سلوكهم المثير للمشاكل في القيادة.وأولئك الذين سجلوا درجات عالية في الميكيافيلية، وهي سمة شخصية ترتبط غالبًا بالسلوك المتلاعب، كانوا أكثر عرضة لمحاولة إخفاء استخدامهم للهواتف، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".ووجد الباحثون أيضًا أن السمات السيكوباتية كانت مؤشرًا جيدًا لما إذا كان شخص ما قد ارتكب مخالفة مرورية.وبالنسبة لشخص لديه الحد الأدنى من درجة الاعتلال النفسي وهو واحد، يتوقع الباحثون أن يكون هناك احتمال بنسبة 9.89% لارتكابه مخالفة قيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.وبالنسبة لشخص لديه مستوى متوسط من الاعتلال النفسي، فإن احتمال ارتكاب مخالفة القيادة يصل إلى 24%.وترتفع النسبة إلى 56% للإصابة بالاعتلال النفسي بدرجة 4.33، وهي أعلى درجة تم قياسها من قبل الباحثين.وخضع المشاركون للاختبار أيضًا فيما يتعلق باستخدام الهواتف الذكية (PSU)، وهو الاستخدام المفرط للهواتف إلى الحد الذي تتأثر فيه مجالات الحياة الأخرى سلبًا.ويشير الباحثون إلى أن هذه الظاهرة قد تكون شائعة بشكل مدهش، حيث قال 50% من المشاركين في أحد الاستطلاعات إنهم لا يستطيعون العيش بدون هاتف ذكي.