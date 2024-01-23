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منها الوقاية من أمراض القلب.. 4 فوائد صحية لشرب القهوة في الصباح

القهوة
فوائد صحية لشرب القهوة في الصباح
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تتعدد فوائد شرب القهوة في الصباح، سواء كانت فوائد طبية وصحية أو لزيادة الطاقة والنشاط، أو للتركيز واعتدال المزاج.
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فوائد شرب القهوة في الصباح

وتناول الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي (CNS)، فعندما يصل الكافيين إلى دماغك، فإنه يرسل إشارة لإطلاق المزيد من الخلايا العصبية، وبالتالي زيادة استقلاب الطاقة في جميع أنحاء الدماغ.
ويمكن تناول القهوة بعدة أشكال ساخنة أو باردة أو حتى مثلجة، سنقدم لك في هذا المقال فوائد شرب القهوة في الصباح، وفقًا لـ"شبكة عصب الدولية".

1- مضادة للأكسدة

بفضل احتواء القهوة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة فإنها تعمل على وقاية الجسم وحمايته من الإصابة بالكثير من الأمراض، وأيضاً فهي تساعد بشكل كبير في الحماية من مرض السرطان بأنواعه المتعددة.

2 ضبط معدل الكوليسترول بالدم

تساعد القهوة على ضبط معدل الكوليسترول بالدم وهو نفس الدور الذي يقوم به الشاي.
وذلك نتيجة لاحتواء كل من القهوة والشاي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والتي تقوم بضبط نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي مما يجعله ذو فائدة لصحة القلب.

3 ضبط مستوى السكر في الدم

تعد القهوة من أهم المشروبات التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات التي أشارت إلى وجود بعض العناصر في القهوة والموجودة في البنكرياس طبيعياً وتعمل على ضبط معدلات السكر في الدم.
ولهذا السبب فإن القهوة ذات تأثير فعال في ضبط معدل السكر الطبيعي وبالتالي الوقاية من مرض السكري.

4 الوقاية من أمراض القلب

حيث أثبتت الدراسات أن تناول القهوة بانتظام يقلل من معدلات الإصابة بجلطات القلب، وبالنسبة للنساء فإن تناول القهوة يقلل من احتمالية إصابتهم بأمراض القلب عموماً.
وعلى الرغم من أن القهوة قد تعمل على زيادة ضغط الدم إلا أنه يكون أمراً عارضاً يفيد في تحفيز القلب وتقويته حتى يصبح في أفضل حالاته، بالإضافة إلى دعم الدورة الدموية والقيام بتنظيفها.

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