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لا يعرفها الكثير.. "الخضيري" يكشف مفاجأة حول الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر

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الشاي
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن مفاجأة حول الفرق بين الشاي الأخضر والأسود.

الفرق بين الشاي الأخضر والأحمراضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الشاي الأسود"الأحمر" هو نفس الشاي الأخضر، لكن الأسود تم تجفيفه بالحرارة.
وأضاف أن الشاي الأخضر تم تجفيفه بالتبريد ولا يفقد فوائده وهو أكمل من حيث الفوائد، مبينًا أن الشاي عمومًا مضاد أكسدة ومفيد وصحي وضرره نادر.

من أين جاء اللون الأحمر مع أن ورقة الشاي خضراء؟

وحول سؤال "من أين جاء اللون الأحمر مع أن ورقة الشاي خضراء"، أكد الخضيري أن التجفيف بالحرارة الشديدة يجعل ورقة الشاي الخضراء تتحول للون السود وتعطي اللون الأحمر مثل معظم النبات كالحناء أيضًا.

ضرورة تقيل تناول السكر

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن ١٠٠جرام من الخبز أو الرز الأبيض فيها نشويات ترفع السكر بما يعادل ٨ ملاعق سكر، موصيًا  الجميع بالتحري عن المحصلة النهائية لكل سكريات المتناولة على مدار اليوم.

بأي آكلات يبدأ الإنسان يومه ؟

ونصح الطبيب المتخصص، بأن يبدأ الإنسان يومه بشرب الماء "لايكون بارد"، ثم تناول البيض أو الفول او حمّص او أي شيء بروتيني دهني، ثم يتناول النشويات.

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