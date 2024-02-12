لا يعرفها الكثير.. "الخضيري" يكشف مفاجأة حول الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن مفاجأة حول الفرق بين الشاي الأخضر والأسود.





الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر



من أين جاء اللون الأحمر مع أن ورقة الشاي خضراء؟



ضرورة تقيل تناول السكر



بأي آكلات يبدأ الإنسان يومه ؟



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الشاي الأسود"الأحمر" هو نفس الشاي الأخضر، لكن الأسود تم تجفيفه بالحرارة.وأضاف أن الشاي الأخضر تم تجفيفه بالتبريد ولا يفقد فوائده وهو أكمل من حيث الفوائد، مبينًا أن الشاي عمومًا مضاد أكسدة ومفيد وصحي وضرره نادر.وحول سؤال "من أين جاء اللون الأحمر مع أن ورقة الشاي خضراء"، أكد الخضيري أن التجفيف بالحرارة الشديدة يجعل ورقة الشاي الخضراء تتحول للون السود وتعطي اللون الأحمر مثل معظم النبات كالحناء أيضًا.وأشار في الوقت نفسه، إلى أن ١٠٠جرام من الخبز أو الرز الأبيض فيها نشويات ترفع السكر بما يعادل ٨ ملاعق سكر، موصيًا الجميع بالتحري عن المحصلة النهائية لكل سكريات المتناولة على مدار اليوم.ونصح الطبيب المتخصص، بأن يبدأ الإنسان يومه بشرب الماء "لايكون بارد"، ثم تناول البيض أو الفول او حمّص او أي شيء بروتيني دهني، ثم يتناول النشويات.