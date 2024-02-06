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"الخضيري" يكشف مفاجأة بشأن أنابيب نقل الدم بجسم الإنسان

د. فهد الخضيري
أنابيب نقل الدم بجسم الإنسان
أ أ
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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري عن مفاجأة بشأن أنابيب نقل الدم بجسم الإنسان.

مفاجأة بشأن أنابيب نقل الدم بجسم الإنساناضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن طول الأنابيب في جسم الإنسان يصل إلى ١١ ألف كيلو متر.

أنابيب بطول المسافة من الرياض إلى الخرطوم ١١ مرة

وأضاف أن طول الأنابيب في جسم الإنسان يوازي طول المسافة من الرياض إلى الخرطوم ١١ مرة.
وبين أن أغلبها أنابيب نقل الدم من شرايين وأوردة وشعيرات دم صغيرة، وأن أي انسداد فيها يسبب جلطة قد تكون قاتلة.

 ومنها انابيب الهواء والشعب الهوائية الصغيرة، واي انسداد فيها قد يسبب اختناق.
 وأنابيب نقل الغذاء اي انسداد فيها يسبب مشاكل هضم قد تصل للوفاة، وأنابيب التخلص من الفضلات وأي انسداد فيها قد يسبب تسمم إما بسبب احتباس البول أو الفضلات، فضلات عضوية أو فضلات"الغازات".

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