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قبل نهاية العام بساعات.. تحذيرات من أخطر ٤ أوبئة تواجه العالم في ٢٠٢٤

مرضى الفشل الكلوي
مصابون بالمستشفيات
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توقع العلماء والأطباء أن تتفشى العديد من الأمراض والأوبئة خلال العام المقبل  وذلك بعدما باتت تشكل قلقاً عالمياً، بحسب موقع "Bristol Live":
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تحذيرات من أخطر ٤ أوبئة تواجه العالم في ٢٠٢٤

وحذرت منظمة الصحة العالمية والأطباء والمطلعون من وضع بعض الأمراض الشهيرة، ويدرس خبراء الأمراض المعدية ما يمكن أن يخبئه العام الجديد للبشر.

فيما يلي أخطر 4 أمراض قد تواجه البشر في العام الجديد:

1- حمى الضنك


حمى الضنك مرض فتاك ينتشر عن طريق البعوض، وقد يصل إلى بريطانيا قريباً، بعد رصده في فرنسا وإيطاليا، وقبرص.

وأعلن الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الشهر الماضي، أنه سيقوم بتركيب مصائد ضخمة للبعوض في الموانئ ومحطات الخدمات والشاحنات، في لندن وكينت بحلول منتصف 2024، بهدف مراقبة أعداد البعوض، المسمى بـ "زاعجة منقطة بالأبيض" أو "بعوضة النمر الآسيوية".


2- فيروس كورونا "JN.1"


يعد المتحور الجديد التهديد الصحي الأكثر وضوحاً كونه الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه "متغير مثير للاهتمام"، وتراقبه عن كثب.

ووفقاً لأحدث بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يشكل "JN.1" حالياً ما بين39 و50% في الولايات المتحدة، منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة في أغسطس 2023، وانتشر في 41 دولة على الأقل.

3- مرض الحصبة


زادت حالات الإصابات بالحصبة، الذي يعد أحد أكثر الأمراض المعدية في العالم، بنسبة تزيد على 3000% في أوروبا خلال العام الماضي.

وحذرت منه منظمة الصحة العالمية كونه يشكل تهديداً متزايداً بلا هوادة للأطفال، نظراً لعدم تطعيم ملايين الأطفال، مع مخاوف من تفشيه على المستوى الدولي.

4- سلالة جديدة من الجدري


هناك خطر أكبر من فيروس كورونا، ويتمثل في انتشار سلالة شديدة من الجدري "المعروف سابقاً بجدري القرود" ستقتل واحداً من كل 10 أشخاص مصابين به.

وهناك نوعان من الفيروس، هما "Clade I"، والذي يشكل معدل وفيات أعلى، إذ يبلغ معدل الوفيات نحو 10%، أما النوع الثاني "Clade II" فهو أكثر اعتدالاً بشكل عام، وكان منتشراً في أوروبا العام الماضي.



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