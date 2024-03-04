أعراض مرض خطير يصيب نصف البالغين تقريبا

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يعد مرض البواسير أحد الأمراض الشائعة جدًا حتى في سن الخمسين عامًا، ويُصيب نحو نصف البالغين تقريبًا.



أعراض مرض البواسير:

تخفيف حدة أعراض البواسير:

وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب" فإن أهم أعراض مرض البواسير تتمثل في:1-النزيف غير المؤلم أثناء حركة الأمعاء، أحيانًا يُمكن ملاحظة القليل من الدم الأحمر اللامع على ورق التواليت أو على حوض المرحاض.2- الحكة أو التهيج في منطقة فتحة الشرج.3- نتوء مؤلم أو شديد الحساسية بجانب فتحة الشرج.4- تسرب البراز.5- الألم أو الإحساس بعدم الراحة.6- البواسير الظاهرة والبارزة خارج فتحة الشرج.7- انتفاخ حول الفتحة الشرجية.- الدخول إلى المرحاض فور الشعور بالحاجة.- ممارسة الرياضة.- الامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة.- تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية.- الإكثار من شرب السوائل.- التفكير في إمكانية تناول ألياف غذائية كمضاف غذائي- الامتناع عن بذل مجهود شاق.