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أعراض مرض خطير يصيب نصف البالغين تقريبا

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بواسير
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يعد مرض البواسير أحد الأمراض الشائعة جدًا حتى في سن الخمسين عامًا، ويُصيب نحو نصف البالغين تقريبًا.

أعراض مرض البواسير:

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وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب" فإن أهم أعراض مرض البواسير تتمثل في:
1-النزيف غير المؤلم أثناء حركة الأمعاء، أحيانًا يُمكن ملاحظة القليل من الدم الأحمر اللامع على ورق التواليت أو على حوض المرحاض.
2- الحكة أو التهيج في منطقة فتحة الشرج.
3- نتوء مؤلم أو شديد الحساسية بجانب فتحة الشرج.
4- تسرب البراز.
5- الألم أو الإحساس بعدم الراحة.
6- البواسير الظاهرة والبارزة خارج فتحة الشرج.
7- انتفاخ حول الفتحة الشرجية.

تخفيف حدة أعراض البواسير:


- الدخول إلى المرحاض فور الشعور بالحاجة.
- ممارسة الرياضة.
- الامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة.
- تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية.
- الإكثار من شرب السوائل.
- التفكير في إمكانية تناول ألياف غذائية كمضاف غذائي
- الامتناع عن بذل مجهود شاق.






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