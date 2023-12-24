ظاهرة مزعجة في الشتاء.. كيف يمكنك التخلص من برودة القدمين عند النوم؟

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يعاني الكثيرون من برودة القدمين عند النوم، حيث إنها من المشكلات الشائعة، خلال فصلي الخريف والشتاء.





برودة القدمين عند النوم: اضافة اعلان



علاج برودة القدمين:



موقع "ويب طب" ذكر أسباب برودة القدمين عند النوم، ومنها:1-انخفاض درجات الحرارة :يصاب أغلب الأشخاص ببرودة القدمين عند النوم عند انخفاض درجات حرارة الطقس، ويُعد ذلك رد فعل طبيعي للجسم على درجات الحرارة البارد، إذ تنقبض الأوعية الدموية الموجودة في أطراف القدمين فيقل تدفق الدم إليها والشعور بالبرودة.2- التوتر الشديد أو القلقيُمكن أن يُؤدي الشعور بالتوتر الشديد أو القلق إلى برودة القدمين عند النوم نتيجة ضخ الأدرينالين في الدم، والذي يُسبب انقباض في أطراف القدمين ما يُقلل من تدفق الدم إلى منطقة القدمين.3- داء السكري: يتعرض الأشخاص المصابين بمرض السكري لمشكلة برودة القدمين بشكل أكبر من غيرهم، فالارتفاع المتكرر لنسبة السكر في الدم يُؤدي إلى تضيق الشرايين وبالتالي انخفاض تدفق الدم إلى الأنسجة ما يُسبب برودة القدمين.4- فقر الدم: يحدث فقر الدم عند انخفاض عدد كريات الدم الحمراء في الجسم وذلك نتيجة أمور عدة، منها: نقص الحديد، وأمراض الكلى المزمنة، ونقص فيتامين ب12، ونقص حمض الفوليك.5- مشكلات الدورة الدموية: تكون القدمين أكثر عرضة للبرودة في حال عدم تدفق الدم إلى الأطراف بالشكل الطبيعي، لذا يُعاني الأشخاص المصابين بمشكلات الدورة الدموية عادةً من برودة القدمين بشكل متكرر.6- اضطرابات الأعصاب: يُمكن أن تكون اضطرابات الأعصاب سببًا آخرًا لبرودة القدمين، وقد يُرافق الحالة الشعور بالوخز أو التنميل.يمكن علاج مشكلة برودة القدمين عند النوم بطرق عدة ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك، وتتضمن:1-الحمام الدافئ: نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 - 15 دقيقة يُساعد في تخفيف التوتر وإراحة العضلات.2- ارتداء الجوارب: يُنصح بارتداء الجوارب الثقيلة لتنظيم درجة حرارة الجسم، كما يُفضل تجنب ارتداء الجوارب الضيقة التي تُقيد الدورة الدموية.3- الحركة: تُساعد الحركة على زيادة تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، لذا يُفضل التحرك قليلًا قبل النوم.