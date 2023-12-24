الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ظاهرة مزعجة في الشتاء.. كيف يمكنك التخلص من برودة القدمين عند النوم؟

برودة القدمين
برودة القدمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعاني الكثيرون من برودة القدمين عند النوم، حيث إنها من المشكلات الشائعة، خلال فصلي الخريف والشتاء.

برودة القدمين عند النوم:اضافة اعلان


موقع "ويب طب" ذكر أسباب برودة القدمين عند النوم، ومنها:

1-انخفاض درجات الحرارة  :يصاب أغلب الأشخاص ببرودة القدمين عند النوم عند انخفاض درجات حرارة الطقس، ويُعد ذلك رد فعل طبيعي للجسم على درجات الحرارة البارد، إذ تنقبض الأوعية الدموية الموجودة في أطراف القدمين فيقل تدفق الدم إليها والشعور بالبرودة.

2-  التوتر الشديد أو القلق
يُمكن أن يُؤدي الشعور بالتوتر الشديد أو القلق إلى برودة القدمين عند النوم نتيجة ضخ الأدرينالين  في الدم، والذي يُسبب انقباض في أطراف القدمين ما يُقلل من تدفق الدم إلى منطقة القدمين.

3-  داء السكري: يتعرض الأشخاص المصابين بمرض السكري لمشكلة برودة القدمين بشكل أكبر من غيرهم، فالارتفاع المتكرر لنسبة السكر في الدم يُؤدي إلى تضيق الشرايين وبالتالي انخفاض تدفق الدم إلى الأنسجة ما يُسبب برودة القدمين.

4- فقر الدم: يحدث فقر الدم عند انخفاض عدد كريات الدم الحمراء في الجسم وذلك نتيجة أمور عدة، منها: نقص الحديد، وأمراض الكلى المزمنة، ونقص فيتامين ب12، ونقص حمض الفوليك.

5- مشكلات الدورة الدموية: تكون القدمين أكثر عرضة للبرودة في حال عدم تدفق الدم إلى الأطراف بالشكل الطبيعي، لذا يُعاني الأشخاص المصابين بمشكلات الدورة الدموية عادةً من برودة القدمين بشكل متكرر.

6- اضطرابات الأعصاب: يُمكن أن تكون اضطرابات الأعصاب سببًا آخرًا لبرودة القدمين، وقد يُرافق الحالة الشعور بالوخز أو التنميل.

علاج برودة القدمين:


يمكن علاج مشكلة برودة القدمين عند النوم بطرق عدة ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك، وتتضمن:

1-الحمام الدافئ: نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 - 15 دقيقة يُساعد في تخفيف التوتر وإراحة العضلات.
2- ارتداء الجوارب: يُنصح بارتداء الجوارب الثقيلة لتنظيم درجة حرارة الجسم، كما يُفضل تجنب ارتداء الجوارب الضيقة التي تُقيد الدورة الدموية.

3- الحركة: تُساعد الحركة على زيادة تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، لذا يُفضل التحرك قليلًا قبل النوم.

اقرأ أيضا

احذر من ارتكاب هذا الخطأ عند الاستحمام

اختراق علمي يوقف انتشار سرطان الثدي

دراسة: الذين يسهرون الليل أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين

كيف تتجنب الأمراض خلال رحلات السفر الطويلة؟

استشاري يوضح العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الأطفال نزلات البرد 9:32 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

مع دخول الشتاء.. 3 مراحل للإصابة بالبرد وطرق الوقاية من المرض الشائع

العناية بكبار السن 7:05 م السبت، 16 ديسمبر 2023

استشاري يحذر من خطورة البرد على كبار السن.. ويوجه نصيحة لحمايتهم

20210225224718300 9:24 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

لنزلات البرد في الشتاء.. تعرف فوائد وأضرار أعشاب التليو

أطعمة الشتاء 7:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

ماذا تفعل لعلاج الجوع في الشتاء وتفادي زيادة الوزن؟

اقرأ أيضا

فيروس كورونا
1:05 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أعراض أشد خطورة لمتحور كورونا الجديد JN.1

images
9:31 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

"الخضيري" يكشف سر اختلاف مهيجات القولون العصبي من شخص لآخر

التجشؤ
8:58 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

آثار جانبية مؤلمة.. هذا ما يحصل عند العجز عن التجشؤ

الروماتيزم
8:19 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

يصيب 1% من المواطنين.. هذه سبل الوقابة من الروماتيزم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
11:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

أهم 10
11:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

Capture
10:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

الشرطة
9:56 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

في ثلاث مدن .. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات والسموم

منصة احكام
9:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إحكام توضح إمكانية استعادة المقابل المالي حال رفض طلبات التملك

الدعم السكني - دعم - سكني
9:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل..رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم