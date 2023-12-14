لنزلات البرد في الشتاء.. تعرف فوائد وأضرار أعشاب التليو

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يوضح خبراء الصحة، أهمية أعشاب التليو في التخفيف من أعراض نزلات البرد والكحة، مع حلول فصل الشتاء.
ويعد التليو من الأعشاب الشهيرة في معالجة نزلات البرد والإنفلونزا، كما يعتقد بعض الأشخاص أنه يقضي على أعراض التهاب الجهاز التنفسي التي بينها الكحة.
ما هو التليو؟
يُعرف التليو بأنه أوراق شجر الزيزفون المجففة، واسمه باللغة الإنجليزية "Linden "، موطنه الأصلي شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، يبلغ سعر الكيلو منه في مصر 500 جنيهًا، وفقا لموقع "WebMD"".
القيمة الغذائية في التليويحتوي التليو على العناصر الغذائية التالية، المتوفرة في كل حصة:
الكربوهيدرات: 2.7 جرامًا.
البوتاسيوم: 60 ملليجرامًا.
كما أنه خالٍ تمامًا من السكريات والسعرات الحرارية والدهون.
فوائد التليو للجسم1- مدر للبول
يستخدم شاي التليو في الطب الشعبي في طرد السموم من الجسم من خلال التعرق والتبول، لذا يعتبر أحد المشروبات التي يوصى بتناولها لإدرار البول.
2- النعاس
يحتوي شاي الزيزفون على خواص مهدئة تسهم في التخلص من القلق والتوتر، كما تساعد الجسم على الاسترخاء، هذا كله يسهم في التخلص من الأرق والوصول سريعًا إلى النعاس.
3- مضاد للالتهاب
يحتوي الزيزفون على مادة مضادة للأكسدة، تعرف باسم الكيرسيتين، التي تعمل كمضاد للالتهابات التي تزيد في الدم.
4- تخفيف الألم
تتوفر في زهرة الزيزفون مواد عصبية مهدئة، تساعد في السيطرة على الألم والتشنجات العضلية، لذا قد تساعد في علاج الصداع، كما قد تساهم في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية.
فوائد التليو لنزلات البرديرتبط اسم التليو كعشب معروف للتخلص من نزلات البرد، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك حتى الآن، كما أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في زيادة التهاب الأنف والملتحمة.
أضرار أعشاب التليو
- يعتبر الاستهلاك المعتدل من التليو هو آمن، بحسب ما أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن هناك اعتبارات مثل الكمية المتناولة والفئة العمرية والعوامل الصحية، رغم ذلك لا توجد أدلة علمية حول الجرعة المتناولة من أوراق الزيزفون، فيمّا يلي:
- الاستخدام المتكرر لأوراق الزيزفون قد تضر صحة القلب.
- يستخدم التليو كمدر للبول، لذا قد يتسبب في الجفاف.
- يتسبب في حدوث التسمم، نتيجة احتواء التليو على نوع من الجراثيم يُعرف جراثيم المطثية الوشيقية، تتسبب في حدوث التسمم.
فئات غير مسموح لها بتناول التليو:
• الرضع.
• سائقو السيارات، لأنه يؤدي إلى النعاس.
• أصحاب الأمراض القلبية.
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