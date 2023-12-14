الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محظور على ثلاث فئات..

لنزلات البرد في الشتاء.. تعرف فوائد وأضرار أعشاب التليو

20210225224718300
التيليو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يوضح خبراء الصحة، أهمية أعشاب التليو في التخفيف من أعراض نزلات البرد والكحة، مع حلول فصل الشتاء.


ويعد التليو من الأعشاب الشهيرة في معالجة نزلات البرد والإنفلونزا، كما يعتقد بعض الأشخاص أنه يقضي على أعراض التهاب الجهاز التنفسي التي بينها الكحة.اضافة اعلان

ما هو التليو؟


يُعرف التليو بأنه أوراق شجر الزيزفون المجففة، واسمه باللغة الإنجليزية "Linden "، موطنه الأصلي شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، يبلغ سعر الكيلو منه في مصر 500 جنيهًا، وفقا لموقع "WebMD"".

القيمة الغذائية في التليو

يحتوي التليو على العناصر الغذائية التالية، المتوفرة في كل حصة:

الكربوهيدرات: 2.7 جرامًا.
البوتاسيوم: 60 ملليجرامًا.
كما أنه خالٍ تمامًا من السكريات والسعرات الحرارية والدهون.

فوائد التليو للجسم

1- مدر للبول
يستخدم شاي التليو في الطب الشعبي في طرد السموم من الجسم من خلال التعرق والتبول، لذا يعتبر أحد المشروبات التي يوصى بتناولها لإدرار البول.

2- النعاس
يحتوي شاي الزيزفون على خواص مهدئة تسهم في التخلص من القلق والتوتر، كما تساعد الجسم على الاسترخاء، هذا كله يسهم في التخلص من الأرق والوصول سريعًا إلى النعاس.

3- مضاد للالتهاب
يحتوي الزيزفون على مادة مضادة للأكسدة، تعرف باسم الكيرسيتين، التي تعمل كمضاد للالتهابات التي تزيد في الدم.

4- تخفيف الألم
تتوفر في زهرة الزيزفون مواد عصبية مهدئة، تساعد في السيطرة على الألم والتشنجات العضلية، لذا قد تساعد في علاج الصداع، كما قد تساهم في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية.

فوائد التليو لنزلات البرد

يرتبط اسم التليو كعشب معروف للتخلص من نزلات البرد، لكن لا يوجد دليل علمي على ذلك حتى الآن، كما أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في زيادة التهاب الأنف والملتحمة.

أضرار أعشاب التليو


- يعتبر الاستهلاك المعتدل من التليو هو آمن، بحسب ما أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن هناك اعتبارات مثل الكمية المتناولة والفئة العمرية والعوامل الصحية، رغم ذلك لا توجد أدلة علمية حول الجرعة المتناولة من أوراق الزيزفون، فيمّا يلي:

- الاستخدام المتكرر لأوراق الزيزفون قد تضر صحة القلب.
 - يستخدم التليو كمدر للبول، لذا قد يتسبب في الجفاف.
 - يتسبب في حدوث التسمم، نتيجة احتواء التليو على نوع من الجراثيم يُعرف جراثيم المطثية الوشيقية، تتسبب في حدوث التسمم.

فئات غير مسموح لها بتناول التليو:


• الرضع.
• سائقو السيارات، لأنه يؤدي إلى النعاس.
• أصحاب الأمراض القلبية.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)


اقرأ أيضا

اختراق هائل.. العلماء يكتشفون سبب مشكلة الحمل الشائعة

تحذير طبي من فقدان الوزن السريع: هذا ما يفعله بالجسم

جمعية القلب: تسجيل 4500 إصابة بجلطة قلبية حادة في الكويت خلال 7 أشهر

مخاطر الأنفلونزا على النساء الحوامل.. وأبرز طرق الوقاية

هل تعاني من الإرهاق وصعوبة عند الاستيقاظ؟.. دراسة تكشف السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

النوم - الاحتباس الحرارى - الارق 0
8:54 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

متى يشير الأرق إلى وجود مشاكل في القلب؟.. تعرف على الأعراض

التسنين عند الأطفال
5:02 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

بهذه الطرق تخففين ألم التسنين عند أطفالك

تورم القدمين
12:16 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تورم القدمين.. متى يجب عليك أن تشعر بالقلق؟

الفواكه
10:25 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

7 أنواع من الفواكه يُنصح بتناولها على معدة فارغة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي والجراد يغزو مكة

-الجوازات ..
9:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. "الجوازات" توضح خطوات مهمة حال تعذر تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة

الجراد الصحراوي
7:00 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. الجراد الصحراوي يجتاح محافظات مكة 40 يوما.. ووقاء يكشف طرق المقاومة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:02 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

ضريبة القيمة المضافة بالمملكة - احتساب
5:59 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة

وزير الخارجية - اجتماع دول الكاريبي
5:57 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يدعو دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة