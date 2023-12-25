الإصابات وصلت لـ 50%.. انتشار سريع لمتحور كورونا الجديد في أمريكا

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ارتفعت نسبة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بحسب ما أعلنته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.





متحور كورونا الجديد في أمريكا: اضافة اعلان



وبحسب ما تم الكشف عنه فقد ارتفعت الإصابة بالمتحور الفرعي الجديد لفيروس كوفيد-19 المعروف بـ"جيه.إن.1" لتمثل ما بين 39% و50% من إجمالي الحالات في البلاد حتى أمس.وأوضحت المراكز أن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد، ما زالت في تصاعد، وأصبح هذا المتحور الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.ويرجع ذلك لقدرة هذا المتحور على الانتقال أسرع من شخص لآخر، أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.ونوهت أيضا أن هذه الزيادة المستمرة قد تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر فاعلية في انتقاله بين الأفراد أو قد يظهر تأثيرًا أكبر في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.كما تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 15% و29% في عدد الحالات في الولايات المتحدة، بناءً على توقعات المراكز حتى الثامن من ديسمبرالجاري.أيضا أشارت إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثير جيه.إن.1، مؤكدة في الوقت نفسه أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال فعالة ضد هذا المتحور.وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت متحور "جيه.إن.1" كـ بأنه "مثير للاهتمام"، منوهة أن الأدلة الحالية تشير إلى أن المخاطر العامة للصحة العامة نتيجة لهذا المتحور تظل منخفضة.