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طريقة بسيطة للتخفيف من آلام الوخز في الرأس

الصداع الصباحي
الوخز في الرأس
أ أ
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قد يعاني البعض من مشاكل وآلام الوخز في الرأس أو الشعور بحالة الصداع النصفي في منطقة الدماغ.
وفي هذا السياق، قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي إن الشعور بوخز في الرأس له أسباب عديدة، على رأسها بطبيعة الحال الصداع باختلاف أنواعه، مثل الصداع العنقودي والصداع التوتري والصداع النصفي.اضافة اعلان

أسباب الوخز في الرأس

وقالت إن سبب الشعور بوخز في الرأس قد يكمن أيضاً في الشد العضلي في الظهر والرقبة، ومتاعب العمود الفقري والتهاب الجيوب الأنفية ومتاعب العين وأمراض الأسنان والفك، بالإضافة إلى ألم الأعصاب، على سبيل المثال ألم العصب الثلاثي التوائم.

أهمية استشارة الطبيب

ويجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بوخز في الرأس للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى، مثل الحساسية للضوء، واضطرابات الرؤية والغثيان والقيء.
ويوضح الأطباء، أنه يمكن تخفيف الشعور بوخز في الرأس، من خلال شرب الماء على نحو كافٍ والاسترخاء والحصول على الراحة الكافية.
ويمكن أيضاً اللجوء إلى المسكنات مثل الأسبرين أو الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لمواجهة الشعور بوخز في الرأس، وللحصول على صحة أفضل.

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