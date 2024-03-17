خطوات بسيطة.. كيف تتجنب الدوار بعد صلاة التراويح؟

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كشف مدينة الملك سعود الطبية، عن كيفية تجنب الدوار بعد صلاة التراويح في رمضان.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أوقات استخدام أدوية الضغط خلال رمضان، مبينة أنه يفضل تناول مدرات للبول بعد صلاة التراويح لتجنب الإصابة بالدوار.

ونصحت، بعدم تناول هذه المدرات قبل النوم؛ لأنها بطبيعتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادى.





نصائح للتغلب على صعوبة النوم في رمضان



في الوقت نفسه، قدمت مدينة الملك سعود الطبية عددًا من النصائح للتغلب على صعوبة النوم في رمضان، مشيرة إلى عددٍ من الأمور التي تتأثر بسبب تغيُّر الأوقات والروتين؛ منها:1 – النوم.2 – التغذية.3 - ممارسة الرياضة؛ مما يؤدي لمعاناة البعض من صعوبة في النوم.وأوضحت المدينة بأن النوم الصحي الذي يحتاجه الشخص البالغ يقارب ثماني ساعات كل ليلة ليتمكن الجسم من استعادة نشاطه، وتخفيف الشعور بالتعب والإجهاد خلال النهار.

وأضافت أنه خلال شهر رمضان المبارك تكثر اضطرابات النوم لعدم انتظام الساعة البيولوجية للجسم، وينبغي تجنب السهر، والحرص على النوم في وقت مبكر حتى وجبة السحور وصلاة الفجر، ثم العودة للنوم لمدة ثلاث إلى أربع ساعات لحين موعد العمل.





ضرورة التغذية الصحية في شهر رمضان



وشددت على ضرورة التغذية الصحية في شهر رمضان المبارك، حيث يفضل عند الإفطار الإكثار من السوائل والأغذية التي تحتوي على بعض السكريات الطبيعية من أجل الطاقة، مع تجنب تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات ذات السكريات المضافة والأغذية المشبعة بالدهون.وفي وجبة السحور، نصحت بالحرص على تناول الأطعمة التي تمنع العطش وتحافظ على رطوبة الجسم، مثل: الماء والعصائر الطبيعية، الشوفان، الفواكه الطازجة كالبرتقال، والبطيخ، والموز، والتفاح.

وكذلك تناول السلطة الخضراء، والأرز والمكرونة (مع تجنب إضافة البهارات) والخبز، أيضًا الزبادي المضاف له فواكه.

كما ينصح بتجنب زيادة الملح والبهارات لتسببها في العطش أثناء الصيام.

ودعت المدينة، إلى ضرورة الحرص على ممارسة النشاط البدني فترة المساء كنصف ساعة من المشي ولمدة خمس أيام في الأسبوع، والتي تفيد في تحسين صحة الجسم، كما أنها تساعد في التجنب من مخاطر الخمول البدني.