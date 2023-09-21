سعود الطبية: 8 أعراض لفرط نشاط الغدة الدرقية

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهم أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي تتطلب استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.



فرط نشاط الغدة الدرقية



وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة كمية كبيرة من هرمون الثيروكسين.



ما هي أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية



- حساسية اتجاه درجة الحرارة

- تورم في الرقبة

- تسارع نبضات القلب

- الارتعاش وعادة يكون ارتجافا في اليدين والأصابع

-فقدان الوزن

- التوتر والقلق

- فرط الشهية

- فرط التعرق





أمراض الغدة الدرقية



ويوضح الأطباء أن أمراض الغدة الدرقية، تختلف وتتنوع مظاهرها، بين القصور، والتضخم، والالتهاب، وخلل الوظائف، لكن الدراسات أغلبها أشارت إلى أن نسبة 12% من البشر يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية، على الأقل، في مرحلة من أعمارهم.



ويحتاج الأشخاص المصابون باضطرابات الغدة الدرقية إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأن بعض الأطعمة والمواد الغذائية، قد تؤثر سلبا على صحة هؤلاء المرضى، كما نقلت صحيفة "القبس" عن الدكتورة عالية بكار، أخصائية الغدد الصماء.



فهناك خضروات مثل الكرنب، والقرنبيط، والكسافا، واللفت، والفجل، وفول الصويا، قد تكون خطرا على مرضى الغدة الدرقية، وذلك لاحتوائها على مادة الجويتروجين، التي تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.





