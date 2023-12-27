رفرفة القلب.. الأعراض والأسباب ومواطن الخطر

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يصاب الكثير من الأشخاص برفرفة القلب، التي تعني حدوث تقلب أو تغير في نبضات القلب بسبب القلق أو بعض الأمراض الأخرى.

وتعد رفرفة القلب شائعة، وعادةً لا تكون خطيرة، لكن في بعض الأحيان تدل على الإصابة بمشكلة صحية، حسبما نشر موقع "My Cleveland clinic" اضافة اعلان





لماذا تحدث رفرفة القلب؟



متى تكون رفرفة القلب خطيرة؟



- الانفعالات، مثل القلق والتوتر والخوف والذعر.- المجهود الزائد.- الحمل.- تناول الكافيين بكثرة.- فرط نشاط الغدة الدرقية.- انخفاض مستويات السكر أو البوتاسيوم أو الأكسجين.- انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.- الحمى.- أنيميا أو فقر دم.- جفاف الجسم.- فقدان الدم.- تناول الأدوية مثل وحاصرات بيتا التي يمكن تناولها لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وأدوية الغدة الدرقية والأدوية المضادة لاضطراب النظم.- بعض أدوية السعال والبرد، بما في ذلك مزيلات الاحتقان.-بعض المكملات العشبية والغذائية.- تعاطي المخدرات الترويحية مثل الكوكايين والأمفيتامينات.- النيكوتين.إذا كان الشخص يشعر بالدوار أو الارتباك أو الدوخة، أو إن كان يعاني من ألم أو ضغط في الصدر، أو في حال الإصابة بضيق في التنفس، أو لديه تعرق غير عادي، أو البدء في الشعور بخفقان أسوأ أو حدوثه في كثير من الأحيان..وفي هذه الحالات يجب التوجه لزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على سلامة القلب.