هل تعاني من الأرق؟.. 8 أعراض تستلزم زيارة الطبيب

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يؤكد الأطباء، أن نوعية النوم وعدد الساعات التي يقضيها الإنسان في النوم تؤثر على حالته النفسية والجسدية في آن واحد.

كما أن الشعور بالأرق ليلاً، وعدم النوم يسبب عددًا من الاضطرابات، ما قد يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية والنفسية، وفقًا لموقع "onlymyhealth". اضافة اعلان





ومن أعراض الأرق التي تتطلب زيارة الطبيب ما يلي:



- صعوبة النوم ليلا



غالبًا ما يجد الشخص الذى يعانى من الأرق صعوبة في بدء النوم، والاستلقاء مستيقظًا لفترات طويلة.





- الاستيقاظ المتكرر في الليل



- الاستيقاظ فجأة



- النوم غير المريح



- التعب أثناء النهار والنعاس



- تقلب المزاج



- مشاكل التركيز وضعف المذاكرة



- زيادة خطر القلق والاكتئاب



يؤدي الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل إلى تعطيل دورة النوم الطبيعية، مما يمنع الفرد من الوصول إلى مراحل النوم العميقة والمجددة. ويمكن أن يؤدي هذا النوم المتقطع إلى التعب أثناء النهار.يمكن أن يتسبب الأرق في استيقاظ الأفراد في وقت أبكر مما يرغبون، ما يحرمهم من ساعات النوم الثمينة، وغالبًا ما يؤدى هذا الاستيقاظ المبكر إلى الشعور بالتعب طوال اليوم.حتى لو تمكن الأفراد الذين يعانون من الأرق من النوم لمدة كافية، فقد يستيقظون وهم يشعرون بعدم النشاط والإرهاق، ويسهم عدم النوم في انخفاض الوظيفة الإدراكية وتقليل الصحة العامة.الأرق لا يؤثر على صحتك في الليل فقط؛ بل قد يمتد إلى ساعات الاستيقاظ، ما يسبب التعب المستمر والنعاس وصعوبة التركيز أثناء النهار.يمكن أن يؤدى الحرمان من النوم المزمن إلى تقلب المزاج وزيادة مستويات التوتر، ويمكن أن يؤدي عدم الاستقرار العاطفي هذا إلى توتر العلاقات مما يؤثر على الحياة اليومية.يؤثر الأرق على الوظيفة الإدراكية، مما يضعف التركيز والذاكرة، وقد يواجه الأفراد صعوبة في التركيز على المهام، ويواجهون النسيان، ويجدون صعوبة في تعلم معلومات جديدة.الأرق قد يسبب حالة من القلق والاكتئاب، وحالات الصحة العقلية هذه يمكن أن تزيد بدورها من أعراض الأرق. وكثيراً ما يتطلب كسر هذه الحلقة معالجة كلا الجانبين في وقت واحد، كما يجب زيارة الطبيب المعالج في حالة استمرار الحالة.