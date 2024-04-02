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النمر يحذر: هذا التصرف يسبب جلطة الدماغ

الرجفان الأذيني
مرض الرجفان الأذيني
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطر إهمال تناول مسيلات الدم لمرضى الرجفان الأذيني، مما يزيد من احتمالية الإصابة بجلطة الدماغ.اضافة اعلان
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "إهمال تناول مسيلات الدم في حالة الرجفان الأذيني (نوع معين من الخفقان ويكثر في كبار السن) يزيد احتمالية جلطة الدماغ".

الرجفان الأذيني

والرجفان الأذيني، هو اختلال في نظم القلب، ويكون غالبًا عبارة عن سرعة شديدة في ضربات القلب. يُسمى عدم انتظام نظم القلب باضطراب النظم القلبي. يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكوُّن جلطات دموية في القلب. 
وتزيد هذه الحالة المَرضية احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب وغيرهما من المضاعفات ذات الصلة بالقلب.


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