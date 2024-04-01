الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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نداء من النمر: هذه العادة في رمضان سبب ارتفاع الضغط

ضغط الدم
قلة النوم تسبب ارتفاع ضغط الدم
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في شهر رمضان، يعاني كثير من الناس من قلة النوم مقارنة بالأيام الأخرى من السنة، الأمر الذي قد يكون له أضرار على الصحة حتى بين أولئك الذين لا يشتكون عادة من الأمراض.اضافة اعلان

قلة النوم وارتفاع ضغط الدم

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عبر حسابه في منصة "إكس": "عدم أخذ الكفاية من النوم في رمضان من أسباب ارتفاع الضغط في الشخص الطبيعي وكذلك المريض من باب أولى".

نصائح لمرضى ضغط الدم في رمضان

وقدمت وزارة الصحة نصائح صحية يجب على مرضى ضغط الدم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.
وتتضمن هذه النصائح:

- أهمية مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام؛ لتحديد قدرة المريض على الصيام. 
- تناول أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة؛ حتى يكون جسم المريض قد استرجع كمية كافية من السوائل. 
- عند نسيان المريض تناول حبة الضغط، وتذكرها في اليوم نفسه ينبغي تناولها مباشرة، وإن تذكرها في اليوم التالي، فلا يجب مضاعفة الجرعة. 
- مع ضرورة تقليل استهلاك كمية الأملاح؛ لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
- جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءًا من وجبات المريض؛ نظرًا لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

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