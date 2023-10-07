هل تعاني من التشتت وقلة التركيز؟ إليك الحل

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كشف رئيس مركز تدريب القيادات بتجمع الشرقية الصحي محمد مقبيل، عن بعض الحلول الطبية والعملية لحل مشكلة الشتات وعدم التركيز الذي يعاني منها البعض. اضافة اعلان





حل مشكلة التشتت وقلة التركيز



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه لحل مشكلة التشتت وقلة التركيز، يمكن إتباع بعض الإرشادات والتقنيات التي قد تساعد في زيادة وتحسين التركيز.ووجه مقبيل بعض النصائح التي تفيد كل من يعاني من مشكلة عدم التركيز، من أبرزها:1 – تنظيم الوقت.2 – الراحة والنوم الجيد.3 – إنشاء بيئة مناسبة.4 – تقسيم المهام الكبيرة.5 – تجنب التشتت العقلي.6 – ممارسة النشاط البدني.7 – التغذية الصحية السليمة.8 – التخلص من التشتت الرقمي.9 – ممارسة التأمل والاسترخاء.وأشار الخبير المتخصص إلى أن هذه الحلول لا تغني عن استشارة طبيب أخصائي في الصحة والرعاية النفسية.