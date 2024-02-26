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احذر هذه الأطعمة.. "قاتل صامت" جديد

الأطعمة الفائقة المعالجة
الأطعمة الفائقة المعالجة
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بحث الأطباء في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك، في مشكلة الأطعمة فائقة المعالجة.

"قاتل صامت" جديداضافة اعلان

وأكدت النتائج التي توصلوا إليها اتجاهاً مثيراً للقلق: أول انخفاض في متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة، منذ قرن من الزمان، ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع الأمراض غير المعدية المرتبطة باستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وفق "ميديكال إكسبريس".

الأطعمة فائقة المعالجة

وقال الدكتور داون شيرلينغ، أستاذ مشارك في الطب في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك: "متوسط العمر المتوقع لدينا أقل من البلدان الأخرى المماثلة اقتصادياً، وعندما ننظر إلى المعدلات المتزايدة للأمراض غير المعدية في الدول الأقل نمواً يمكننا أن نرى تأثر الزيادات بارتفاع استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة".

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