إذا كنت تعاني من مشكلة الاستيقاظ ليلاً.. إليك الأسباب والحل

أ أ

يعاني الكثير من الناس من الأرق ليلاً، والنوم المتقطع، والاستيقاظ المتكرر مع صعوبة الخلود للنوم مجددًا.

ويتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضًا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية.





أسباب الاستيقاظ ليلاً



علاج مشكلة الاستيقاظ ليلاً



ويتساءل البعض عن أسباب الاستيقاظ ليلاً والتي نعددها فيما يلي:1 - الإجهاد، إذ يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل.2 - نقص هرمون النوم الميلاتونين، يؤدي إلى ظهور مشكلات في النوم.3 - سوء ظروف النوم التي تسبب الاستيقاظ عدة مرات في الليل.4 - تعتبر أمراض الغدة الدرقية واضطراباتها سببا آخر يؤثر في دورة النوم والاستيقاظ.5 - انقطاع النفس الذي يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر بسبب نقص الأكسجين.وبعد ذكر الأسباب نعرج الآن عن الحلول، ومن أهمها:1 - تحسين النوم باتباع نمط حياة صحي.2 - التغذية الصحية، تناول أطعمة غنية بهرمون الميلاتونين والتربتوفان.3 - ممارسة النشاط البدني.4 - عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.5 - تجنب الضوء الزائد.6 - اتباع جدول محدد للنوم، فمن المهم الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل، لأن النوم الصحي يكون في هذا الوقت.7 - ممارسة التجوال قبل النوم؛ إذ يساعد بعض النشاط البدني مساء والمشاعر الإيجابية على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.