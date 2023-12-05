دراسة: المشي 4 أيام بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية يزيد الإبداع 50%

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أثبتت دراسة حديثة نشرتها "الجارديان" البريطانية، أن التعرض للطبيعة ليس ترفًا بل هو ضرورة، وقالت الدراسة إن المشي 4 أيام دون الوصول إلى الهواتف أو غيرها من التقنيات زاد من إبداع المشاركين بنسبة 50%. اضافة اعلان





كيف تتأثر أدمغتنا بشكل عميق بالطبيعة؟



الفرق بين النظر إلى سقف أخضر وسقف خرساني



50 دقيقة في الطبيعة تحسن الأداء 20%



الانغماس في البيئة الطبيعة يحسن الإبداع



التوتر يؤثر على وظائف المناعة والقلب



ويؤكد عالم البيئة جيمس جيلبرت، أن مجال علم الأعصاب البيئي الناشئ، يسعى إلى استكشاف لماذا وكيف تتأثر أدمغتنا بشكل عميق بوجودنا في الطبيعة.وتظهر الدراسات أن البيئات الخضراء (النباتية) والزرقاء (المياه المتحركة) ترتبط بانخفاض التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة المشاعر الإيجابية وتقليل القلق والاجترار.ويقول إن هناك أدلة متزايدة على أن التعرض للطبيعة يفيد أيضًا الوظيفة الإدراكية وهي جميع العمليات التي تنطوي عليها اكتساب المعرفة والفهم، بما في ذلك الإدراك والذاكرة والتفكير والحكم والخيال وحل المشكلات.ووجدت إحدى الدراسات أنه بعد 40 ثانية فقط من النظر إلى سقف أخضر، ارتكب الأشخاص أخطاء أقل في الاختبار مقارنة عندما نظروا إلى سقف خرساني.فحص مدير مختبر علم الأعصاب البيئي في جامعة شيكاغو الدكتور مارك بيرمان، أدمغة الأشخاص من خلال اختبار يعرف باسم مهمة الرقم العكسي، حيث تطلب منهم تكرار تسلسلات الأرقام بترتيب عكسي.وأرسل المشاركون في نزهة لمدة 50 دقيقة، إما في منطقة حضرية (وسط المدينة) أو في بيئة طبيعية (حديقة)، وبعد عودتهم كرروا المهمة.يقول «تحسن الأداء بنحو 20% عندما سار المشاركون في الطبيعة، وليس عندما ساروا في بيئة حضرية» مؤكدًا على أن تعزيز الدماغ الناتج عن الوجود في الطبيعة يتجاوز مجرد الحصول على الإجابات الصحيحة في الاختبار،.ووفقًا للبروفيسور كاثرين ويليامز، عالمة النفس البيئي في جامعة ملبورن. تقول «لقد أثبتت الأبحاث باستمرار تعزيز الإبداع بعد الانغماس في البيئات الطبيعية».ويقول ستراير «معظم التوتر الذي نواجهه اليوم لا يتطلب استجابة جسدية، ولكنه لا يزال يثير نفس رد الفعل الفسيولوجي، ارتفاع مستويات الكورتيزول، وزيادة معدل ضربات القلب واليقظة، مما يؤثر على وظائف المناعة والقلب والأوعية الدموية.ويضيف أن «التعرض للطبيعة ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، فرع الجهاز العصبي المرتبط بحالة الراحة، وهذا يغرس مشاعر الهدوء والرفاهية التي تمكننا من التفكير بشكل أكثر وضوحًا وإيجابية.