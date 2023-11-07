يؤثر على جسمك.. 5 طرق تساعدك على التخلص من التوتر العصبي

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في حين أنه من الطبيعي ربطه بالإجهاد النفسي، إلا أنه يمكن أن يكون للتوتر، الذي غالبًا ما يُعتبر استجابة عقلية أو عاطفية، آثارًا مفاجئة وبعيدة المدى على الجسم بأكمله. اضافة اعلان

واستجابة للتوتر، يتعرض الجسم لتغيرات في الإفرازات الهرمونية والكيميائية، يتم إنتاج معظمها عن طريق الغدة الكظرية، وهي عضو صغير يقع فوق الكلى.

وتؤدي الهرمونات المنطلقة من هذه الغدة وظائف متعددة، من بينها بدء استجابة "القتال أو الهروب"، وتنظيم العمليات الأيضية مثل مستويات السكر في الدم، وإدارة توازن الملح والماء، وتسهيل الحمل.





أضرار كبيرة



أهم أعراضه



آثار على النساء والرجال



تغيرات في نمط الحياة



وفي حين أن هذه الهرمونات يمكن أن تنقذ الحياة، إلا أن وجودها لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى أضرار كبيرة.ويعمل الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي، في المقام الأول على تثبيط العمليات التي قد تعيق استجابة الجسم "للقتال أو الهروب".ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإنه يغير الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز المناعي ويعوق الأداء السليم للجهاز الهضمي والإنجابي والجهاز المرتبط بالنمو.والتوتر هو عدو معقد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أجزاء متعددة من الصحة. يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الهضمية، بدءًا من عدم الراحة في المعدة وعسر الهضم إلى حالات مثل متلازمة القولون العصبي.ويمكن أن يتداخل التوتر أيضًا مع أنماط تناول الطعام، ونوبات الإفراط في تناول الطعام أو قلة تناول الطعام، مما قد يساهم في تقلبات وزن الجسم.بالإضافة إلى آثاره على الجهاز الهضمي، يمكن أن يظهر التوتر على البشرة، مما يؤدي إلى تفاقم الحالات مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل تحسسية، مما يؤدي غالبًا إلى مشاكل جلدية مزعجة مثل الشرى.ويمتد تأثير التوتر المزمن إلى أبعد من ذلك، ليشمل صحة القلب والأوعية الدموية. ويرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.وتتمتع هرمونات التوتر، وخاصة الكورتيزول، بالقدرة على رفع ضغط الدم وتعزيز الالتهاب داخل الأوعية الدموية.وبالنسبة للنساء، يؤدي التوتر إلى انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين والبروجستيرون مع رفع مستويات الكورتيزول.ويؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى دورات شهرية غير منتظمة وغير مريحة، ويمكن أن يكون له آثار ضارة على كل من الصحة العاطفية والرغبة الجنسية.وفي حالة الرجال، يؤدي التوتر إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة الكورتيزول، وهو ما يترجم لاحقًا إلى الشعور بالتعب وانخفاض ملحوظ في الرغبة الجنسية.وأوردت الصحيفة مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالتدخلات في نمط الحياة:-تعد التمارين الرياضية الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف التوتر وخفض مستويات الكورتيزول.-تجنب الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية غير العاجلة.-أخذ فترات راحة أو ممارسة تقنيات الاسترخاء لإدارة التوتر بشكل فعال.-يعد اعتماد نظام غذائي متوازن ومغذي والابتعاد عن التدخين أو تعاطي المخدرات خطوات أساسية لتقليل التوتر.لكن إذا شعرت أن التوتر له تأثير كبير على صحتك ونوعية حياتك بشكل عام، فمن الأفضل الذهاب إلى أخصائي الرعاية الصحية.وبالاعتماد على تاريخك الطبي وحالتك الفريدة، يمكن لخبير الرعاية الصحية تقديم المشورة والحلول الشخصية.ويمكن أن تساعد ممارسة تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل والتمارين الرياضية، وطلب الدعم من المتخصصين، في تقليل هذه التأثيرات المفاجئة والضارة في كثير من الأحيان على الجسم.