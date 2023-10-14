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صحيفة تواصل الالكترونية

تقنية جديدة.. تفتيت سرطان الكبد بـ "الموجات الصوتية"

علاج السرطان
ارشيفية
أ أ
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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام الموجات الصوتية لتحطيم أورام الكبد، التي تسمّى تقنية "تفتيت الأنسجة"

وبحسب (مديكال إكسبريس)، لا تزال هذه التقنية في المراحل الأولى من الاستخدام السريري.اضافة اعلان
وقد أظهرت التجارب على الحيوانات أنه بعد تدمير 50% إلى 75% فقط من حجم ورم الكبد عن طريق تفتيت الأنسجة، تمكنت أجهزة المناعة لدى الجرذان من إزالة الباقي، مع عدم وجود دليل على تكرار المرض أو انتشاره في أكثر من 80% من الحالات.

تفتيت الأنسجة

وبينت تجربة ثانية أن تفتيت الأنسجة يكسر (عباءة) جدار الخلية السرطانية، ويكشف البروتينات التي يمكن للجهاز المناعي استخدامها لتحديد التهديدات، والمعروفة باسم المستضدات.

وتتم إزالة هذه المستضدات أثناء الجراحة أو يتم تدميرها أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي. ومن خلال تدمير الجدار الخارجي للخلية.

وتقوم شركة هيستوسونيك HistoSonics بتسويق وبيع منصة توصيل تفتيت الأنسجة الخاصة بها، التي تسمى (إديسون)، للمستشفيات والمهنيين الطبيين لاستخدامها في علاجات الكبد.

الموجات الصوتية
ويعتمد تفتيت الأنسجة على تركيز الموجات الصوتية من الموجات فوق الصوتية عالية الطاقة بما يكفي لتكوين فقاعات.

ويمكن لمنصة إديسون التأكد من أن تلك المنطقة محصورة في الورم. كما يحتوي نظام تفتيت الأنسجة على تصوير تشخيصي بالموجات فوق الصوتية، وهو النوع المستخدم لرؤية الأطفال في الرحم. يتم استخدامه لتخطيط ومراقبة العلاج في الوقت الحقيقي.

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