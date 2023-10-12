استشاري أورام يوضح أنواع سرطان الكبد وطرق العلاج (فيديو)

علاج سرطان الكبد



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أهمية التشخيص المبكر



أوضح د. إبراهيم مدخلي استشاري أورام أنواع سرطان الكبد، وطرق العلاج وأهمية التشخيص المبكر.وقال مدخلي، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الكبد في أكتوبر، إن سرطان الكبد ينقسم إلى قسمين:- سرطان خلايا الكبد- سرطان الخلايا الصفراويةوأشار إلى أن سرطان خلايا الكبد يعد السبب الثالث للوفيات المرتبطة بالسرطان حول العالم.وأوضح أن اكتشاف المرض مبكرا تساعد في العلاج والوقاية من المضاعفات الخطيرة للمرض.ولفت إلى أنه مع تطور الورم يعاني المصابون من التعب والإرهاق ويصابون بالضعف، ولا بد من إجراء فحوصات دورية كل ستة أشهر.وأكد أن التشخيص المبكر مهم جدا في العلاج والتعافي من المرض، مضيفا "يمكن أن يقترح الطبيب الكي الحراري للورم أو استئصال جزء من الكبد".وتابع "أما في حالة المراحل المتقدمة يتم اقتراح علاجات أخرى منها لعلاجات الموجهة والعلاجات المناعية".