1000 حالة حصيلة أولية.. وباء خطير يضرب مدينة عربية

مرض التهاب الكبد الفيروسي:

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الكوليرا في السودان:

خطر انتشار عدوى الكوليرا:

كارثة صحية تعيشها مناطق جنوب محافظة صلاح الدين في العراق، بسبب انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي بالنوع (B).انتشار الوباء، دفع الأهالي إلى ضرورة احتوائه وحصر المرضى وملامسيهم.وتمثلت الكارثة الصحية التي ضربت مناطق جنوب صلاح بازدياد حالات الإصابة ب‍التهاب الكبد الفايروسي بالنوع بي حيث بلغ عدد المصابين بهذا الفايروس أكثر من ألفي حالة .وطالب مختصون بالأمراض الانتقالية بتوفير الدعم اللازم لحصر المرضى وملامسيهم بعد ازدياد الحالات ونشاط الفايروس مؤكدين توفر اللقاح المضاد للمرض .وينذر ازدياد معدل الإصابة بالتهاب الكبدِ الفايروسي بكارثةٍ حقيقية في ناحية يثرب، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لمنع انتشاره.وفي سياق آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.وحسب "الحدث"، فقد أكدت المنظمة أنها تعمل على دعم وزارة الصحة السودانية لنقل عينات من الحالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورتسودان المعتمد من المنظمة.وأوضحت أنها دعم وزارة الصحة السودانية تنسق، في الجهود الرامية إلى زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوعية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر بمخاطر انتقال العدوى.