كارثة في باكستان.. العشرات أصيبوا بالعمى بسبب دواء للعين

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تسبب الحقن بدواء للعين في باكستان في حدوث التهاب خطير، ما تسبب في النهاية إلى فقد البصر لعشرات المرضى.





إصابة العشرات بالعمى في باكستان: اضافة اعلان



وكان وزير الصحة الباكستاني نديم جان، أكد اليوم الأحد، أنه تم سحب دواء يؤخذ عن طريق الحقن من الأسواق بعدما كان سببا في عدوى شديدة بالعين وفقد البصر لدى مرضى السكري في إقليم البنجاب.وأمر وزير الصحة الباكستاني بإجراء تحقيق بينما تبحث الشرطة عن الموردين.كما أوضح أنه تم رفع قضية ضد اثنين من الموردين الهاربين للحقن المعروفة باسم "أفاستين" المصنعة محليا.وتابع وزير الصحة في تصريحاته: "شكلت حكومة البنجاب لجنة من 5 خبراء للنظر في الأمر وتقديم تقرير خلال ثلاثة أيام".من جهته أكد وزير الصحة في إقليم البنجاب، جمال ناصر، أن مرضى السكري في لاهور وكاسور ومناطق أخرى يتلقون حقن "أفاستين" لمعالجة تلف الشبكية.