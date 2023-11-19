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أبحاث علمية في جامعة الملك سعود تنجح في تخفيض معدل السكر التراكمي

السكري
مرضى السكري
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أثبت فريق طبي من وحدة أبحاث البروتينات بالمركز الجامعي لأبحاث السمنة في كلية الطب بجامعة الملك سعود، وجود تغيرات بروتينية تصاحب استخدام علاج الليراجلوتيد وارتباطه بخفض مستويات الجلوكوز في الدم.اضافة اعلان
وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

قياس الطيف الكتلي والمعلوماتية الحيوية

واستند الباحثون على نهج قياس الطيف الكتلي مع المعلوماتية الحيوية، بغرض تحليل مسار الشبكة البروتينية في البلازما في الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، قبل وبعد استخدامهم لعلاج الليراجلوتيد.
وأكد مدير المركز الجامعي لأبحاث السمنة بالجامعة الدكتور عاصم بن عبد العزيز الفدا على أن استخدام هذا العلاج صاحبه انخفاض في مستوى السكر التراكمي في الدم.

تغير عدد البروتينات والعمليات الأيضية

وتسبب العلاج في تغير في عدد من البروتينات المسؤولة عن تنظيم العمليات الأيضية، بما في ذلك بروتينات الاستجابة للمرحلة الحادة، والإنزيمات، والبروتينات الدهنية، وعدد من بروتينات المسارات الالتهابية.
وأوضح أن انخفاض مستويات استجابة المرحلة الحادة تؤدي إلى تقليل حالة الالتهاب المزمن الجهازي والإجهاد التأكسدي، قد يكون أحد التفسيرات العلمية لتأثيرات علاج الليراجلوتيد الإيجابية في تحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي لدى هؤلاء المرضى.

البحث في هذا المجال

يعزز من فهم تأثير العلاجات الحديثة في مجال السكري.
الحد من مضاعفات المرض على صحة المصابين.

الليراجلوتيد

1 ـ يخفض مستويات الجلوكوز في الدم.
2 ـ يقلل الوزن.
3 ـ يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية.

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