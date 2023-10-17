تحذير من الصحة بخصوص استخدام دواء "أدول"

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يستخدم دواء أدول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى. اضافة اعلان

ويخفف الألم في التهاب المفاصل الخفيف، ولكن ليس له تأثير على الالتهاب الأساسي وتورم المفصل. ويمكن أيضًا استخدام هذا الدواء لأغراض أخرى.





الاستعمال خلال شهر واحد



وعليكم السلام

يحتوي دواء ادول على المادة الفعالة (باراسيتامول) ويمكن استخدامه خلال شهر بعد الفتح مع تخزين الدواء بشكل صحيح، وفي حال حدوث تغيير في الخصائص الفيزيائية مثل لون وقوام الدواء فإنه ينبغي عدم استخدامه

مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) October 17, 2023

ويتساءل أحد المستخدمين حول الإرشادات الخاصة به، إذ ورد بها أنه بعد الفتح يستعمل خلال شهر واحد، مما دفعه للاستيضاح: في حال تم استعماله بعد أكثر من شهر من فتحه هل في الأمر ضرر؟ورد حساب الصحة_937، التابع لوزارة الصحة في منصة "إكس"، قائلاً: "يحتوي دواء أدول على المادة الفعالة (باراسيتامول) ويمكن استخدامه خلال شهر بعد الفتح مع تخزين الدواء بشكل صحيح".وأضاف: "وفي حال حدوث تغيير في الخصائص الفيزيائية مثل لون وقوام الدواء فإنه ينبغي عدم استخدامه".