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صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة: 4 إجراءات لمن يتعرض للدغة "بق الفراش"

بق الفراش
بق الفراش
أ أ
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أعلنت وزارة الصحة، الطريقة الأفضل للتصرف في حال التعرُّض لـ اللدغ من بق الفراش، حتى لا تتفاقم الإصابة وتزيد فرص العدوى الجلدية.اضافة اعلان
وأضافت الوزارة عبر حسابها التوعوي “عش بصحة”، أن بق الفراش حشرة طفيلية صغيرة تتغذى على دم الإنسان أو الحيوان خلال فترة نومهم.

4 إجراءات في حال التعرض للدغ:

وتنتشر غالباً في الأماكن التي يتواجد وينام فيها الأشخاص، مثل الفنادق، والشقق والحافلات والقطارات.
ولفتت إلى أنه عند الإصابة بلدغات بق الفراش يجب في تلك الحالة:
1ـ تجنُّب خدش المنطقة
2ـ وضع المستحضرات المطهرة،
3ـ وضع قطع قماش باردة للمساعدة في تخفيف الحكّة.
4ـ عدم خدش اللدغات لتجنُّب الإصابة بالعدوى.


لا ينشر الأمراض

وقالت وزارة الصحة إن بق الفراش لا ينشر الأمراض، لكن قد يكون مصدر إزعاج بسبب الحكّة؛ مما يؤدي إلى خدوش تزيد فرص العدوى الجلدية.


أعراض لدغة بق الفراش

ووفق الوزارة، تتضمن أعراض اللدغ بتلك الحشرة، حكة واحمراراً في الجلد، وبقعاً من الدم على مفارش السرير، ووجود آثار لها في المناطق المكشوفة من الجسم (الوجه والرقبة والذراعين).

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