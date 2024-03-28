بها 1800 سرير سعة إجمالية.. ماذا تعرف عن أفضل مستشفى بالمملكة في 2024؟

اضافة اعلان

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود :

حققت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود جائزتي أفضل مستشفى بالمملكة لعام ٢٠٢٤.كما حققت أفضل مبادرة لتحسين المرافق وإدارة المباني "المستشفيات الخضراء" ضمن جوائز "آسيا للرعاية الصحية 2024"، بحسب العربية.وفي الوقت ذاته تضم المدينة ذاتها مركزين جامعيين هما: المركز الجامعي للأورام، ومركز المهارات والمحاكاة الصحية.وبلغت السعة السريرية الإجمالية لـ "المدينة الطبية الجامعية" في جامعة الملك سعود 1800 سرير.فيما تضم المدينة ذاتها 3 مستشفيات:1-مستشفى الملك خالد الجامعي.مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.3- مستشفى طب الأسنان الجامعي الحاصل على الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس كأكبر مستشفى لطب الأسنان بالعالم من حيث المساحة.أيضا تضم 9 مراكز تميز مثل:1-مركز الملك فهد لطب وجراحة القلب.2- مركز طب الأسرة الجامعي.3- المركز الجامعي للسكري.4- مركز جراحة المناظير.5- مركز الملك عبد الله التخصصي للأذن.6- مركز الطب الرياضي.7- مركز الأمير نايف للأبحاث الصحية.8- المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم.9- المركز الوطني للوفاة المفاجئة "حياة"؛ الذي يدرس ويعالج مسببات الوفاة المفاجئة.