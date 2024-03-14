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جراحة ناجحة لترميم الفك السفلي والمفصل باستخدام مفصل صناعي بطبية جامعة الملك سعود

جراحة
جراحة ناجحة
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نجح فريق طبي في جراحة الوجه والفكين في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود بقيادة أستاذ جراحة الوجه والفكين المساعد الدكتور ياسر العلي في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لترميم الفك السفلي باستخدام مفصل صناعي ممتد صمم خصيصا ليناسب المريض.اضافة اعلان

استئصال جزء كبير من الفك السفلي لإزالة ورم:


وأوضح الدكتور العلي أن المريض كان يعاني لسنوات من تشوه شديد في الوجه نتيجة استئصال جزء كبير من الفك السفلي لإزالة ورم، وخضع بعد ذلك لعدة عمليات جراحية غير ناجحة لترميم الفك السفلي ومفصل الفك، مشيرًا إلى أنه بعد معاينة الحالة تم وضع خطة لعملية الترميم باستخدام مفصل صناعي ممتد صمم خصيصًا لحالة المريض لترميم الفك والمفصل.
وأكد الدكتور العلي أن العملية تصنف من الصعبة التي تتطلب مهارة متميزة ودقة عالية عند إجراءها.
يذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر متميزة في مجال الوجه والفكين وتعتمد أحدث التقنيات في هذا المجال.

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