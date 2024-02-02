الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الغذاء والدواء": وجود هذه العبارة على العبوة لا تعني أن المستحضر آمن

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطر استخدام المكملات الغذائية في علاج الحالات المرضية.
وأشارت إلى أن المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة، وقد تتسبب في ضرر حال الإفراط في تناولها، أو استخدامها بدلًا عن الأدوية.اضافة اعلان

الغذاء والدواء تحذر من استخدام المكملات لعلاج الأمراض

وأضافت، تحتوي المكملات على مكونات عبارة عن فيتامينات، معادن، أعشاب، أحماض أمينية، لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.
ويجب سؤال مقدمي الرعاية الصحية (الطبيب المختص أو أخصائي التغذية) قبل أخذها لتحديد الاحتياج الموصى به، ولا تؤخذ بناءً على تجربة أشخاص آخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي.

تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر

وتابعت، كما أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر بناء على عمليات الأيض والاحتياج، وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة".
وأكدت الهيئة أهمية اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج لمعرفة عدد الجرعات التي يجري تناولها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية، وما يتضمنه المستحضر من تحذيرات.

ضرورة شرب كمية كبيرة من الماء مع مكملات البروتين

ونصحت بشرب كمية وافرة من الماء عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتوقف فورًا عن تناول المكمل عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة.
وطالبت بضرورة مراجعة الطبيب المختص، وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق "طمني" أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني.

اقرأ أيضا

5 علامات لمرضى السكري يمكن اكتشافها في القدمين

استخدام الغلاية الكهربائية "الكاتل" يثير جدلاً طبيًا حول "أضرارها القاتلة"

كم ساعة تحتاجها إلى المشي أسبوعيًا لتقليل هذا الخطر المميت؟

أفضل وقت لتناول الطعام لتجنب الإصابة بأمراض القلب

السرطانات الأكثر انتشارًا في الخليج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أدوية إنقاص الوزن 4:17 ص الإثنين، 15 يناير 2024

تهدد صحتهم جسديًا وعقليًا.. 9% من المراهقين استخدموا منتجات إنقاص الوزن

منتجات الألبان 3:13 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. توضيح من "الغذاء والدواء"حول منتجات الجبن السائل وعلاقتها بالسرطان

اقرأ أيضا

السرطان
3:53 م الجمعة، 02 فبراير 2024

بُشرى.. تقنية طبية تكتشف الخلايا السرطانية بسرعة

دوخة - قلق عام - مرض
2:09 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

سعود الطبية : اضطراب القلق العام يسبب الدوخة وخفقان القلب

ا
11:04 م الخميس، 01 فبراير 2024

لأول مرة بدولة عربية.. كادر طبي يجري عملية بدون جراحة أو تخدير

imgid445325
10:28 م الخميس، 01 فبراير 2024

عادة صباحية سلبية تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتسبب الصداع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم - صورة رسمية
10:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

الراتب
9:01 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال

حساب المواطن - التسجيل
12:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي

الضمان الاجتماعي المطور
2:41 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. "الموارد" تحدد عقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

رواتب المواطنين
8:12 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد

المرور السعودي - الامطار
7:35 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" من ارتكاب هذا الأمر الخطير أثناء هطول الأمطار