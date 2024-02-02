"الغذاء والدواء": وجود هذه العبارة على العبوة لا تعني أن المستحضر آمن

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطر استخدام المكملات الغذائية في علاج الحالات المرضية.

وأشارت إلى أن المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة، وقد تتسبب في ضرر حال الإفراط في تناولها، أو استخدامها بدلًا عن الأدوية. اضافة اعلان





الغذاء والدواء تحذر من استخدام المكملات لعلاج الأمراض



تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر



ضرورة شرب كمية كبيرة من الماء مع مكملات البروتين



وأضافت، تحتوي المكملات على مكونات عبارة عن فيتامينات، معادن، أعشاب، أحماض أمينية، لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.ويجب سؤال مقدمي الرعاية الصحية (الطبيب المختص أو أخصائي التغذية) قبل أخذها لتحديد الاحتياج الموصى به، ولا تؤخذ بناءً على تجربة أشخاص آخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي.وتابعت، كما أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر بناء على عمليات الأيض والاحتياج، وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة".وأكدت الهيئة أهمية اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج لمعرفة عدد الجرعات التي يجري تناولها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية، وما يتضمنه المستحضر من تحذيرات.ونصحت بشرب كمية وافرة من الماء عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتوقف فورًا عن تناول المكمل عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة.وطالبت بضرورة مراجعة الطبيب المختص، وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق "طمني" أو عبر نظام "تيقظ" الإلكتروني.