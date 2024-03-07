استشاري يوضح طريقة تناول دواء الغدة الدرقية في شهر رمضان

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، طريقة تناول دواء الغدة الدرقية في شهر رمضان المبارك.



طريقة تناول دواء الغدة الدرقية في رمضان



وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : إن طريقة تناول حبوب الثايروكسين لعلاج خمول الغدة الدرقية في رمضان أو غير شهر رمضان تكون على معدة فارغة بإحدى هذه الطرق:- تؤخذ مع ماء و 3 إلى 4 حبات تمر ويتم إكمال وجبة الإفطار بعدها بنصف ساعة- أو تناول الثايروكسين بعد الإفطار في المغرب ب 3 إلى 4 ساعات وعدم الاكل بعدها بنصف ساعة على الأقل- أو تناول الثيروكسين قبل السحور بنصف ساعة وعدم الأكل بعدها بنصف ساعة

كذلك أوضح د. ناصر الجهني، أهم أسباب خمول الغدة الدرقية، مؤكدا أهمية استشارة الطبيب للحصول على الوصف والعلاج المناسب.



أسباب خمول الغدة الدرقية



أهمية استشارة الطبيب



وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "هنالك أسباب كثيرة لخمول الغدة الدرقية منها التاريخ المرضي"، مؤكدا أن الفحص السريري مهم جداً، وخاصة استخدام بعض الأدوية أو نقص بعض المغذيات والعناصر الغذائية الهامة مثل نقص اليود والسيلينيوم أو العلاج الإشعاعي، أو أمراض مناعية لدى الشخص أو أحد أفراد العائلة أو مشاكل في الغدة النخامية وغيره من الأسباب الأخرى.وتابع د. ناصر الجهني أن أهم سبب لخمول الغدة الدرقية هو الالتهاب المزمن المناعي (ويسمى هاشيموتو)، ويمكن عمل تحليل الأجسام المضادة للغدة الدرقية بالدم.ولفت د. ناصر الجهني إلى أهمية استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب .. مضيفا : "استشر طبيبك".